Общество 16.10.2025 в 11:11

В Иркутске начальница следственного отдела довела коллегу-мужчину до самоубийства

Преступница сбежала от правосудия в Израиль и объявлена в международный розыск
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске начальница следственного отдела довела коллегу-мужчину до самоубийства
Фото: архив «Номер один»

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор бывшей начальнице следственного отдела полиции. Ее признали виновной в доведении человека до самоубийства. Жертвой стал один из ее подчиненных, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Как пишет «Ирсити.ру», в картотеке суда отмечается, что за последнее время по этой статье рассмотрено только одно дело. Фигурант – Елена Жмурова. Дело поступило в марте 2024 года, а приговор вынесен 14 октября 2025-го.

Трагедия произошла еще в 2017 году. Суд установил, что начальница систематически унижала своего сотрудника: критиковала его и его работу при коллегах и даже посторонних, кричала на него и даже требовала написать рапорт об увольнении. Также мстительная женщина говорила, что не даст следователю доработать до пенсии.

На внеочередном круглосуточном дежурстве в декабре 2017 года следователь не выдержал и покончил с собой на рабочем месте.

Экспертиза, проведенная специалистами из Центра имени Сербского, показала: постоянное давление со стороны начальницы стало решающим фактором, который подтолкнул мужчину к такому непоправимому решению.

Суд приговорил бывшую начальницу следственного отдела полиции к 13 годам колонии общего режима. Также ей теперь нельзя работать в правоохранительных органах России в течение 7 лет. Также ее лишили звания подполковника юстиции.

В счет компенсации морального вреда с женщины взыскано по 1 миллиону рублей в пользу матери, супруги и ребенка погибшего мужчины.

Однако на суде присутствовал лишь адвокат подсудимой, так как она сама быстренько получила гражданство Израиля и смылась за границу. В 2021 году ее объявили в международный розыск.

Суд постановил, что розыск будет продолжен до того момента, пока женщина не будет задержана и заключена под стражу.

Теги
доведение до самоубийства иркутск

Все новости

Бурятия будет поставлять сырье для производства БАДов
16.10.2025 в 11:11
В Иркутске начальница следственного отдела довела коллегу-мужчину до самоубийства
16.10.2025 в 11:11
Монголия нарастила поставки меди на 1,7 миллиарда долларов
16.10.2025 в 10:58
Саха оставили без мощностей
16.10.2025 в 10:52
Врача скорой помощи из Улан-Удэ обвинили в укрытии доходов
16.10.2025 в 10:34
Спортсменку из Бурятии лишат медалей из-за допингового скандала
16.10.2025 в 10:28
В Улан-Удэ к дочери участника СВО проявили бездушный формализм
16.10.2025 в 10:24
15-летний подросток в Улан-Удэ отдал аферистам сбережения матери
16.10.2025 в 10:19
В Бурятии более 1600 мужчин ушли в декрет
16.10.2025 в 09:58
В ГИБДД Бурятии раскрыли подробности жуткого тройного ДТП
16.10.2025 в 09:52
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Бурятия будет поставлять сырье для производства БАДов
Также в республике проработают концепцию создания агробиотехнопарка
16.10.2025 в 11:11
Саха оставили без мощностей
Запуск новых энергоблоков на трёх якутских ГРЭС отложили на два года из-за отсутствия оборудования
16.10.2025 в 10:52
Врача скорой помощи из Улан-Удэ обвинили в укрытии доходов
Позвонившие ей мошенники прикинулись налоговой службой
16.10.2025 в 10:34
В Улан-Удэ к дочери участника СВО проявили бездушный формализм
Девушку незаконно отказались принять в колледж
16.10.2025 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru