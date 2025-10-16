В Иркутске начальница следственного отдела довела коллегу-мужчину до самоубийства

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор бывшей начальнице следственного отдела полиции. Ее признали виновной в доведении человека до самоубийства. Жертвой стал один из ее подчиненных, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Как пишет «Ирсити.ру», в картотеке суда отмечается, что за последнее время по этой статье рассмотрено только одно дело. Фигурант – Елена Жмурова. Дело поступило в марте 2024 года, а приговор вынесен 14 октября 2025-го.

Трагедия произошла еще в 2017 году. Суд установил, что начальница систематически унижала своего сотрудника: критиковала его и его работу при коллегах и даже посторонних, кричала на него и даже требовала написать рапорт об увольнении. Также мстительная женщина говорила, что не даст следователю доработать до пенсии.

На внеочередном круглосуточном дежурстве в декабре 2017 года следователь не выдержал и покончил с собой на рабочем месте.

Экспертиза, проведенная специалистами из Центра имени Сербского, показала: постоянное давление со стороны начальницы стало решающим фактором, который подтолкнул мужчину к такому непоправимому решению.

Суд приговорил бывшую начальницу следственного отдела полиции к 13 годам колонии общего режима. Также ей теперь нельзя работать в правоохранительных органах России в течение 7 лет. Также ее лишили звания подполковника юстиции.

В счет компенсации морального вреда с женщины взыскано по 1 миллиону рублей в пользу матери, супруги и ребенка погибшего мужчины.

Однако на суде присутствовал лишь адвокат подсудимой, так как она сама быстренько получила гражданство Израиля и смылась за границу. В 2021 году ее объявили в международный розыск.

Суд постановил, что розыск будет продолжен до того момента, пока женщина не будет задержана и заключена под стражу.