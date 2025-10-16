Бурятия будет поставлять сырье для производства БАДов

Министр сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев вместе с ректором БГСХА Бэликто Цыбиковым встретился с президентом Союза производителей БАДов России Александром Жестковым.«Стороны договорились об организации визитов на ведущие предприятия отрасли, такие как «Эвалар» и «ВТФ», для установления прямых деловых связей. Также была достигнута договоренность о запуске пилотного проекта по поставкам сырья из Бурятии для компаний, входящих в Союз. Еще одним перспективным направлением стала проработка концепции создания в республике агробиотехнопарка и укрепление сотрудничества с Бурятской сельхозакадемией, которая является единственным в стране вузом, специализирующимся на лекарственном растениеводстве», - рассказали об итогах встречи в пресс-службе министерства.Как напомнили в Минтельхозе, недавно в республике прошло стратегическое совещаниее по развитию лекарственного растениеводства.«Таким образом Бурятия создает полноценную экосистему: от выращивания и научного сопровождения до глубокой переработки и выхода на федеральный рынок», - отмечают в министерстве.