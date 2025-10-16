В Бурятии назвали самые пострадавшие от лесных пожаров районы

В 2025 году в Бурятии было зарегистрировано 613 лесных пожаров, площадь которых составила 966 тысяч га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. По количеству это немного меньше, чем в прошлом году (641), зато по площади – намного больше. В 2024 году она составила более 400 тысяч гектаров.Впрочем, как пояснили в РАЛХе, площадь лесных пожаров в этом году еще может уменьшится.«Данная цифра сформирована с учётом сгоревшей травы и мелких кустарников, то есть повреждение лесных насаждений произошло не на всей площади. Ущерб будет установлен после составления необходимой документации», - отметили в агентстве.Самое большое количество и площадь пожаров зарегистрированы в Баунтовском районе - 135 пожаров на площади 519 тысяч га, что составляет почти 54% от площади всех пожаров по республике. На втором месте Еравнинский район – там произошло 88 пожаров на площади 293 тысячи га, что составляет 30% от площади всех пожаров в республике.Напомним, в 2024 году самое большое количество и площади пожаров также были зарегистрированы в Баунтовском районе (95 пожаров на площади 226 тысяч га) и Муйском районе (108 пожаров на площади 117 тысяч га).На данный момент в 36 лесничествах республики уже завершился сезон пожаров. А с 20 октября пожароопасный сезон закроется и в Кабанском районе. Там столь поздний срок связан с высоким антропогенным фактором.- Кабанское лесничество находится на самой проходимой части Байкала и лесной фонд близко граничит с землями населённых пунктов и сельхоз назначения. После установления холодной погоды и формирования устойчивого снежного покрова мы официально завершаем сезон, - рассказали лесники.