Общество 16.10.2025 в 12:19

В Бурятии назвали самые пострадавшие от лесных пожаров районы

На два района пришлось более 80% площади всех пожаров
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии назвали самые пострадавшие от лесных пожаров районы
Фото: РАЛХ
В 2025 году в Бурятии было зарегистрировано 613 лесных пожаров, площадь которых составила 966 тысяч га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. По количеству это немного меньше, чем в прошлом году (641), зато по площади – намного больше. В 2024 году она составила более 400 тысяч гектаров.

Впрочем, как пояснили в РАЛХе, площадь лесных пожаров в этом году еще может уменьшится.

«Данная цифра сформирована с учётом сгоревшей травы и мелких кустарников, то есть повреждение лесных насаждений произошло не на всей площади. Ущерб будет установлен после составления необходимой документации», - отметили в агентстве. 

Самое большое количество и площадь пожаров зарегистрированы в Баунтовском районе - 135 пожаров на площади 519 тысяч га, что составляет почти 54% от площади всех пожаров по республике. На втором месте Еравнинский район – там произошло 88 пожаров на площади 293 тысячи га, что составляет 30% от площади всех пожаров в республике.

Напомним, в 2024 году самое большое количество и площади пожаров также были зарегистрированы в Баунтовском районе (95 пожаров на площади 226 тысяч га) и Муйском районе (108 пожаров на площади 117 тысяч га).

На данный момент в 36 лесничествах республики уже завершился сезон пожаров. А с 20 октября пожароопасный сезон закроется и в Кабанском районе. Там столь поздний срок связан с высоким антропогенным фактором. 

- Кабанское лесничество находится на самой проходимой части Байкала и лесной фонд близко граничит с землями населённых пунктов и сельхоз назначения. После установления холодной погоды и формирования устойчивого снежного покрова мы официально завершаем сезон, - рассказали лесники.
