В школах Бурятии станет меньше уроков английского

Школы Бурятии приближаются к моменту духовно-языковой трансформации. На фоне ухудшения отношений с США и Великобританией все идет к тому, что число уроков английского языка будет сокращено.Количество часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, в настоящее время определено федеральным государственным образовательным стандартом, а также типовыми учебными программами. Как пояснили «Номер один» в Минобразования Бурятии, общее число часов изучения во вторых-четвертых классах составляет два часа в неделю. В пятых-девятых классах - три часа в неделю. В 10-11 классах - три часа в неделю при базовом уровне изучения и пять часов при углубленном уровне.Сейчас приказ о сокращении часов изучения английского языка пока официально не утвержден. Однако на сайте Минпросвещения России обнародован проект приказа «О внесении изменений в отдельные приказы министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования».Сокращение в школах часов английского проект связывает с оптимизацией учебной нагрузки и рациональным распределением времени на занятия. В случае утверждения корректировок изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года и будут применяться при приеме на обучение начиная с 2026/2027 учебного года.Речь идет о том, что общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, будет следующим. В пятом классе - 68 часов (два часа в неделю), как и в шестых-седьмых классах. В восьмом классе - 102 часа (три часа в неделю), в 9-11-х классах - тоже 102 часа.Приведет ли уменьшение количества уроков английского к уменьшению общего количества уроков в школе? Пока такого не предполагается.- Освободившееся время, согласно проекту приказа, может быть занято предметом «Духовно-нравственная культура России», то есть общее число уроков не снизится, а будет перераспределено, - пояснили в Министерстве образования Бурятии.Скорее всего, проект приказа утвердят, и будущие поколения школьников будут немного хуже говорить по-английски, но зато станут духовно богаче, нравственно устойчивее, патриотичнее.Что до английского языка, ученик, который по итогам обучения в средней общеобразовательной школе хочет более-менее владеть английским, полагаем, сможет достичь такого уровня и при сокращенном количестве уроков английского. Иностранным языком при желании можно очень даже неплохо овладеть, играя в интернете в компьютерные игры с носителями языка или занимаясь в различных приложениях, а также просматривая видеоуроки.Ну а при плохой учебе выпускник будет не то что плохо знать английский, но и все другое. Хотя даже в этом случае уровня хватит, чтобы объясниться в Таиланде в магазине или на ресепшене отеля.