В Бурятии жители Максимихи больше двух лет мучались из-за водоколонок

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии жители более двух лет испытывали неудобства из-за неисправности водоразборных колонок. Они обратились за помощью к депутату Госдумы и генпрокурору России.

Суд понудил муниципалитет провести ремонт. Эксплуатирующая организация восстановила 9 водоразборных колонок. Также было организовано водоснабжение населенного пункта по единой схеме.

Концессионер получил лицензию на добычу подземных вод, обеспечил производственный контроль качества воды, а также утвердил инвестиционную программу в сфере водоснабжения и водоотведения на 2025-2027 гг.

«По результатам контрольного исследования проб воды уполномоченным органом подтверждено ее соответствие предписанным стандартам», - отметили в Генпрокуратуре России по ДФО.