В Чите церковь выступила против установки памятника Сталину

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий во время круглого стола «Единой России» высказался категорично против установки бюста Сталина в Чите. Об этом он сказал на круглом столе 16 октября, сообщает портал «Чита.ру».

Владыка указал участникам на их аргументы о важности сохранения исторической правды в поддержку установки памятника. Он напомнил, что историческая правда говорит об обратном:

«На 20-м съезде КПСС – это историческая справедливость – в феврале 1956 года был зачитан доклад о культе личности и его последствиях. В этом историческом документе было сказано, что эпоха массового террора, преступлений второй половины 30-х – 50-х годов – это, цитата, историческая справедливость. И вина за это, и снова цитата, возлагается лично на Сталина. Это историческая справедливость. Приказы НКВД о проведении массовых репрессий, я цитирую: искусственное создание антисоветских центров, грубейшее нарушение законности и внесудебные расправы – всё это зафиксировано в том же историческом документе. Теперь хочу задать ещё раз вопрос, прежде всего коммунистам: на каком другом их совещании Сталин был реабилитирован? Ни на каком», – эмоционально высказался он.

Владыка продемонстрировал на экране презентацию, где транслировались имена погибших во время репрессий забайкальцев. Также он задался вопросом, что сделал Сталин для Забайкалья и что стало причиной для решения об установки памятника? После своего выступления Димитрий встал и покинул зал.

Также на мероприятии выступила глава Кыринского округа Любовь Сакияева. Она поддержала установку бюста Сталину.

Весной 2025 года крайком КПРФ по итогам опроса читинцев решил установить бюст Иосифа Сталина в парке Дома офицеров. Открытие памятника предварительно планировалось в сентябре ко Дню окончания Второй мировой войны. Но согласование коммунисты не получили.

Скорее всего, установку памятника, при столь существенных разногласиях в обществе, вряд ли разрешат.