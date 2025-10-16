Общество 16.10.2025 в 14:53

День отцов и детей в Улан-Удэ отметят увлекательным походом

Он пройдёт по живописным местам села Большой Куналей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
День отцов и детей в Улан-Удэ отметят увлекательным походом

Ко Дню отца, 19 октября, в Улан-Удэ состоится поход выходного дня. В поход отправляются только папы и дети в возрасте от восьми лет. Участие в нем бесплатное, сообщает Комитет по молодежной политике.

Маршрут пройдёт по живописным местам села Большой Куналей, в районе Лужкового камня. Сбор участников – 19 октября в 09:00 у магазина на ул. Ботаническая, 68 к1.

По всем вопросам можно обратиться к председателю БРОО «Центр молодежного туризма «Байкал» Виктору Власову: +7 951 628 6014.

Фото: Комитет по молодежной политике

Все новости

Выбираем простой видеоредактор: легкий монтаж видео на ПК
16.10.2025 в 15:51
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали шедшего с реки наркомана
16.10.2025 в 15:46
В Улан-Удэ продолжают перекрывать кислород уличным торговцам
16.10.2025 в 15:14
«Зашли пятеро в черных масках, стали бить»
16.10.2025 в 15:10
День отцов и детей в Улан-Удэ отметят увлекательным походом
16.10.2025 в 14:53
В Чите церковь выступила против установки памятника Сталину
16.10.2025 в 14:51
В Бурятии жители Максимихи больше двух лет мучались из-за водоколонок
16.10.2025 в 14:28
В Улан-Удэ вырвали перила лестницы на ПВЗ
16.10.2025 в 13:39
В Бурятии назвали самые пострадавшие от лесных пожаров районы
16.10.2025 в 12:19
В ТГК-14 сменился гендиректор
16.10.2025 в 12:15
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Выбираем простой видеоредактор: легкий монтаж видео на ПК
16.10.2025 в 15:51
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали шедшего с реки наркомана
Он выкинул шприц с гашишным маслом
16.10.2025 в 15:46
В Улан-Удэ продолжают перекрывать кислород уличным торговцам
Очередной рейд провели в Советском районе
16.10.2025 в 15:14
В Чите церковь выступила против установки памятника Сталину
Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий напомнил забывшим историю землякам о репрессиях 1937 года
16.10.2025 в 14:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru