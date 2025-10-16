День отцов и детей в Улан-Удэ отметят увлекательным походом

Ко Дню отца, 19 октября, в Улан-Удэ состоится поход выходного дня. В поход отправляются только папы и дети в возрасте от восьми лет. Участие в нем бесплатное, сообщает Комитет по молодежной политике.

Маршрут пройдёт по живописным местам села Большой Куналей, в районе Лужкового камня. Сбор участников – 19 октября в 09:00 у магазина на ул. Ботаническая, 68 к1.

По всем вопросам можно обратиться к председателю БРОО «Центр молодежного туризма «Байкал» Виктору Власову: +7 951 628 6014.

Фото: Комитет по молодежной политике