Аэропорт «Байкал» снова стал международным

На прошлой неделе аэропорт «Байкал» впервые после весны 2022 года, после введенных санкций против российской авиации, вернул себе статус международного. Тогда свернули рейсы в Таиланд, Монголию и Китай. Во многом из-за сложностей с юрисдикцией российских авиалайнеров, взятых по лизингу у западных компаний. И вот важный прорыв - бурятских туристов стала возить на море монгольская авиакомпания Hunnu Air.Прямой авиарейс между Улан-Удэ и Саньей (остров Хайнань, КНР) запустили в международном аэропорту «Байкал». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта столицы Бурятии.- Сегодня стартовал прямой рейс из Улан-Удэ в солнечную Санью. Рейс от Hunnu Air (авиакомпания из Монголии. - Прим. ред) будет выполняться раз в неделю по пятницам на воздушном судне Embraer E190-E2. Продолжительность полета шесть часов, - сообщил аэропорт.Запуск рейса стал результатом «масштабной работы по развитию туристического потенциала региона».Планируется, что рейсы будут выполняться весь год.Как рассказала директор «Жассо-тур» Светлана Цыбикдоржиева, на первые четыре рейса места проданы, продажи идут хорошо. При этом стоимость туров на 20 - 30% выше, чем даже на более продолжительные туры из Иркутска во Вьетнам и Таиланд. Так, путевка из Иркутска в Нячанг (курорт во Вьетнаме) с перелетом регулярными авиалиниями и проживанием стоит 140 тысяч на двоих, а до Саньи предлагается тур на семь дней от 100 тыс. рублей на одного.- Здесь играет свою роль то обстоятельство, что до Иркутска еще надо доехать. Для некоторых категорий туристов, особенно редко путешествующих или вообще ни разу до этого не бывавших за границей, важно не терять время, - рассказали в улан-удэнском турагентстве.Туры на остров Хайнань в этот раз проданы в основном клиентам, которые ранее не путешествовали. И с запуском прямого рейса до острова Хайнань они решили открыть для себя мир.Добавим, что туризм весьма болезненно реагирует на экономические кризисы, а если рейс, что называется, «пошел», это может означать, что с экономикой в Бурятии не все так плохо.- Экономика Бурятии и бизнес могут существенно просесть в связи с ростом налогообложения, но выездной туризм не слишком это почувствует, поскольку бюджетные стимулы еще действуют хотя бы на какую-то часть населения региона. Это достаточно большая группа людей, которая будет генерировать спрос на туристическом рынке, - говорит менеджер по туризму одной из улан-удэнских компаний.Также на рост спроса на поездки за границу влияет удивительно крепкий рубль. За десять лет он ослабел к доллару лишь на 20%, тогда как в рублях зарплаты у значительной части населения за десять лет выросли в несколько раз. Соответственно, при формально высокой стоимости путевок они обходятся гораздо дешевле, чем в «десятые» годы.- В целом поездки в Таиланд, Турцию, Вьетнам и другие страны с пляжным туризмом — это больше мечта, которую еще можно реализовать, несмотря на западные санкции, закрытие многих туристических направлений и снижение жизненного уровня в связи с ростом общей инфляции и падением доходов у обычных граждан. Это также и реализация мечты о той «нормальности», в которой ранее жила страна: с безопасностью, высоким уровнем дохода и хорошими ресурсами для многих путешествовать по миру. Сейчас таких возможностей для среднего класса становится все меньше, и поэтому каждая такая поездка значит очень многое для наших туристов, - продолжает улан-удэнский менеджер.Китай, по словам нашего собеседника, пока интересен для большей части туристов Бурятии, но вряд ли выйдет в флагманы в области пляжного туризма по сравнению с Таиландом и Вьетнамом, где гораздо теплее и дешевле. А уровень жизни в Китае растет небывалыми темпами и приближается к Японии и Корее по стоимости жизни в крупных городах. Китай, тем не менее, может также перевести на себя ранее модное в Бурятии направление - Корею.Так, туристы из России начали сталкиваться с отказами во въезде в Южную Корею. Совсем недавно туристку из нашей страны задержали в аэропорту Сеула. Девушка ехала по туристической визе и не смогла назвать главные достопримечательности корейской столицы, в результате чего ее держали в подвале, а потом и вовсе депортировали, запретив въезд в страну на несколько лет. В консульстве РФ в Южной Корее подтвердили инцидент, назвав причину политической.В Бурятии туроператоры также подтвердили, что случаи, когда в сеульском аэропорту туристов разворачивают, не единичны.- В зоне риска молодые люди, которые едут в одиночку без обратного билета. В Корее таких туристов считают потенциальными мигрантами, поэтому, прежде чем ехать, озаботьтесь легендой и документами, выучите достопримечательности и расскажите обо всех нюансах вашего маршрута. Вообще, с точки зрения туризма Корея намного уступает Таиланду, там просто нечего смотреть - нет нормального моря, цены запредельные, а корейцы плохо относятся к россиянам. Езжайте лучше в Таиланд, где вам всегда будут рады, вернее, долларам, которые вы привозите в страну. Никаких проблем на границе у вас не возникнет, - отмечают специалисты туристического рынка Бурятии.По данным Корейской миграционной службы, в 2022 году число российских сезонных работников в Южной Корее было сравнительно небольшим - в диапазоне нескольких сотен человек. И динамика ежегодно снижается по сравнению с периодами до пандемии.До 2020 года в Корею ездили многие тысячи жителей Бурятии ежегодно, сегодня их число резко уменьшилось. Корея ужесточила поиск мигрантов, и наших гастарбайтеров все чаще вычисляют на улицах корейских городов и депортируют. Кроме того, укрепившийся рубль по отношению к корейской воне сделал заработки там не столь выгодными. Если десять лет назад 100 тыс. рублей в месяц (в переводе по тогдашнему курсу южнокорейской валюты) считались весьма неплохой зарплатой даже для тяжелой сезонной работы, то сейчас платят такие же или чуть большие суммы, которые не особо кого впечатляют в Бурятии. По крайней мере не компенсируют разлуку и риски быть депортированным из страны.В целом открытие нового направления в Китай из Улан-Удэ, когда летать туда будет монгольская авиакомпания, отражает сложившуюся тенденцию постепенней замены российских авиакомпаний на зарубежные. Российские операторы с 2022 года столкнулись с ограничениями по техническому обслуживанию и поставкам запчастей из-за санкций, что влияет на безопасность и надежность внешних перевозок.В результате туристические компании и пассажиры все чаще предпочитают использовать зарубежные авиакомпании, стабильно работающие на международных маршрутах и обладающие более развитой инфраструктурой. Это также позволяет стране дольше сохранять и использовать для внутреннего туризма авиационный парк западных самолетов. Сегодня Россия пока не может заменить авиационный парк своими самолетами (их производится очень мало) и купить новые западные лайнеры. Китайцы тоже пока не могут выпустить нормальные среднемагистральные самолеты, которые бы Россия могла использовать.