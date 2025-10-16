В Улан-Удэ продолжают перекрывать кислород уличным торговцам

В центральной части Советского района Улан-Удэ прошел межведомственный рейд по борьбе с несанкционированной торговлей. В нем приняли участие сотрудники райадминистрации совместно с комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, комитетом муниципального контроля, участковым УМВД России по Улан-Удэ.

В результате специалисты составили два протокола.

Горожанам напоминают, что торговля вне установленных мест является нарушением законодательства и может повлечь за собой наложение административного штрафа. В столице Бурятии официально работают 18 легальных специализированных площадок. Они расположены рядом с торговыми зонами и жилыми кварталами.