Общество 16.10.2025 в 15:46

В Улан-Удэ росгвардейцы поймали шедшего с реки наркомана

Он выкинул шприц с гашишным маслом
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали шедшего с реки наркомана
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Улан-Удэ росгвардейцы вычислили очередного наркомана. Тот выдал себя подозрительным поведением: при виде патрульного автомобиля мужчина резко поменял траекторию движения, ускорив шаг.

Когда сотрудники Росгвардии остановили горожанина, он вытащил из правого кармана брюк шприц с содержимым зелено-бурого цвета и выкинул его на землю. Выяснилось, что мужчина шел с берега реки, где изготовил наркотическое средство. Проведенная экспертиза показала, что это гашишное масло.

«Ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

наркоман росгвардия

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
