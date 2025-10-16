В Улан-Удэ росгвардейцы поймали шедшего с реки наркомана

В Улан-Удэ росгвардейцы вычислили очередного наркомана. Тот выдал себя подозрительным поведением: при виде патрульного автомобиля мужчина резко поменял траекторию движения, ускорив шаг.

Когда сотрудники Росгвардии остановили горожанина, он вытащил из правого кармана брюк шприц с содержимым зелено-бурого цвета и выкинул его на землю. Выяснилось, что мужчина шел с берега реки, где изготовил наркотическое средство. Проведенная экспертиза показала, что это гашишное масло.

«Ранее неоднократно судимый 39-летний местный житель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.