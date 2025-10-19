Жители Бурятии жалуются на ужасные последствия ковида

Пандемия коронавируса давно прошла, все «ковидные» ограничения сняты, но люди до сих пор страдают от последствий этой болезни. Так, у многих переболевших коронавирусом исказилось восприятие запахов и вкусов. Вместе со специалистами «Номер один» попытался разобраться, действительно ли это побочный эффект ковида, откуда он берется и можно ли от него избавиться.О своих побочных эффектах после перенесенной болезни рассказала жительница Улан-Удэ Татьяна. Молодая женщина говорит, что ковид у нее протекал в легкой форме: не было ни температуры, ни ломоты в теле, ни каких-либо других характерных симптомов. Если бы не одно но. Горожанка перестала чувствовать запахи и вкусы.- Вкусовые ощущения у меня исчезли в начале декабря 2021 года. Когда ранее я болела ОРВИ, ОРЗ, у меня, как правило, отекала слизистая, пропадали вкусовые ощущения. Длилось это дня три, максимум неделю. Заболев ковидом, я думала, что и сейчас будет так же, но получилось по-другому. Вкусовые ощущения вернулись, но в искаженном виде. Теперь я чувствую запахи, ранее мне незнакомые. Даже не могу их описать, объяснить, они просто неприятные, - сетует Татьяна.Сейчас нашей землячке очень сложно употреблять в пищу мясо - курицу женщина не может есть ни вареную, ни жареную. Чтобы поесть мясо птицы, женщине нужно полностью перебить ее запах. Например, тщательно замариновать, чтобы ощущался исключительно аромат приправ и соусов.- Курицу в итоге пришлось заменить на индейку. Говядину и конину ем, но лучше «идет» конина. Яйца, ни вареные, ни жареные, не могу есть, только если тщательно их перемешать с чем-то другим. Очень неприятно для меня пахнут огурец и арбуз. Не могу есть лук. Чтобы перебить запах, к примеру, курицы, мне нужно потушить помидоры, перец, добавить зелень, сыр, сделать хороший маринад — только так смогу ее съесть. А вот запах и вкус огурца ничем не перебиваются. Если я понюхаю огурец, то есть вообще не смогу, аппетит пропадает. Рыбу тоже не могу употреблять, даже смотреть на нее тошно. Цитрусовые неприятны. Так вот и питаюсь — либо ядреный маринад, либо перемешивать приходится, либо менять продукт, - делится подробностями вынужденных гастрономических ограничений наша собеседница.Также Татьяна рассказала, что некоторое время не могла переносить запах бытовой химии. Помыть голову, даже элементарно почистить зубы было для нее настоящей пыткой.Татьяна перепробовала немало способов, обещающих восстановить нормальное восприятие вкусов и запахов.- Ходила к терапевту, но помочь он мне не смог. К другим докторам тоже ходила. Пробовала многое. Пыталась тренировать обоняние. Есть тренинг, который восстанавливает разрушенные инфекцией связи между обонятельными рецепторами и зонами мозга, хранящими память о запахах. Я тренировалась с апельсином. Нужно было смотреть на него, есть и вдыхать эфирное масло. Занималась две недели - не помогло. Пробовала ставить разные уколы, витамины пить, мази разные, никакого эффекта, - вздыхает улан-удэнка.Татьяна уже смирилась с тем, что мир запахов и вкусов для нее вряд ли станет прежним, но надежды на то, что рецепторы восстановятся, она все же не теряет.То, с чем столкнулась Татьяна, называется паросмия.В интернете можно найти множество историй, подобных Татьяниной. Чаще всего у людей, переболевших ковидом, возникает неприятие к мясу, луку и огурцам.«После ковида одинаково с мужем не переносим яичный белок. Первый раз решили, что яйца тухлые, и просто выбросили яичницу. Потом с новой пачкой произошло то же самое. Ради интереса купили яйца разных фабрик: все воняли какой-то серой и на вкус были как тухлые. Попросили попробовать знакомых: для них все яйца были в порядке, как обычные. Такая же история и с курицей: чувствуется в ней теперь примесь этого «серного» запаха и вкуса».«Месяц назад заметила, что привычные курица, яйца и свинина стали пахнуть как протухшие, а есть их теперь противно. При этом ощущение этого запаха постепенно усиливается».«Изменение в восприятии возникло и по отношению к парфюму. Проходя мимо некоторых людей, я начал ощущать шлейф не прекрасного аромата, а чего-то такого, о чем в приличном обществе говорить не принято».«Все пахнет сырой землей и на вкус как дождевые черви. Мыло и духи на запах как рвота, кофе - как тухлое полотенце. Так уже полгода, все отвратительное. Ходила к врачам, руками разводят, мол, аносмия и аносмия. Кто может посоветовать действительно хорошего врача, устала есть «земляных червей».«У меня газированные напитки все мерзкого вкуса. От кока-колы привкус какой-то странной травы. А все остальное со вкусом подгнившего картофеля, который лежит в металлическом ведре».«Вкус мяса, чеснок, зубная паста, яйца, сметана - все это на данный момент вызывает странный привкус то ли ацетона, то ли бензина».«Крик души. После болезни никак не могу избавиться от навязчивого запаха немытого тела, пот пахнет подгнившим луком (простите за подробности). Моюсь ежечасно, вылила на себя море геля для душа, тру мочалкой так, что всю кожу стерла»Между тем ученые сделали вывод о том, что каждый второй переболевший коронавирусом сталкивается с потерей обоняния, которая может стать постоянной. Исследования показывают, что у людей, заметивших изменения в восприятии запахов после болезни, обоняние серьезно ухудшилось или пропало вовсе.Это несет серьезные угрозы в повседневной жизни — от незамеченной утечки газа до испорченной еды. По одной из версий ученых, потеря способности ощущать запахи связана с защитной системой организма. Обонятельные рецепторы – это прямой путь вируса к мозгу. Чтобы не допустить инфекцию к жизненно важному органу, они «самоликвидируются».- Один из специфических симптомов ковида – утрата способности различать вкусы и запахи либо искажение их восприятия. Это связано с повреждением центральной нервной системы. Повреждается первичная часть обонятельного анализатора — рецепторы и нервные пути, нейроны, которые проводят нервное возбуждение от этих рецепторов. И вовсе не обязательно это связано с ковидом, любая другая инфекция может давать такие же последствия. У кого-то восприятие восстанавливается, у кого-то частично, у кого-то совсем не восстанавливается. Научных работ по этой тематике, которые бы подтверждали, что это точно из-за ковида, пока нет. Но жалобы от пациентов поступают. У меня сестра в 2020 году перенесла ковид и не чувствует вкус большинства продуктов, только сладкое. Мясо, рыба, курица либо вызывают отвращение, либо кажутся пресными и безвкусными, - рассказывает врач-инфекционист Республиканской инфекционной больницы Татьяна Белимова. – К сожалению, методов лечения, гарантирующих восстановление вкусовых ощущений, на сегодня нет.В апреле 2020 года ученые из университета Сан-Диего в Калифорнии определили, что потеря обоняния при коронавирусе – один из самых распространенных симптомов. Такой признак у инфицированных ковидом пациентов проявляется в 27 раз чаще, чем у заболевших ОРВИ и гриппом. Исследования, проведенные в клинике учебного заведения, показали, что 68% зараженных испытали аносмию (полная потеря обоняния. – Прим. ред.), 71% – гипосмию (легкая и средняя степень потери обоняния. – Прим. ред.).Основной совет борьбы с нарушениями вкусовых восприятий, который можно встретить, - обонятельная тренировка с помощью эфирных масел и других простых ярких запахов. Утверждается, что, регулярно вдыхая определенные ароматы, можно вновь развить навык распознавания запахов привычных вещей и продуктов. Берем эфирные масла - лимона, гвоздики, розмарина, эвкалипта. Наносим на ватный диск и вдыхаем по 20 - 30 секунд. При этом вспоминаем, какой это был запах. Представляем, какая у лимона кожица, какой он запашистый, когда мы кладем его в чай и т. д. То же самое и с другими запахами. Однако гарантию восстановления вкусовых рецепторов этот метод не дает, что видно на примере улан-удэнки Татьяны.Все же наука на месте не стоит — раз проблема есть, нужно искать пути ее решения. Чем и занимаются наши ученые. Как сообщают «Известия», российские ученые впервые в мире подробно описали на молекулярном уровне механизм нарушения обоняния при коронавирусной инфекции и других патологиях. Согласно новой концепции, человек перестает чувствовать запахи из-за сбоя в работе белка, который активирует обонятельные нейроны. По мнению экспертов, в случае экспериментального подтверждения гипотезы на животных и людях оно может стать основой для создания нового типа лекарств, способных вернуть обоняние. На это может уйти немало времени. Однако этот срок удастся сократить, если получится подобрать уже одобренный для других целей препарат. Открытый механизм может позволить восстанавливать обоняние не только в случае COVID-19 и его последствий, но и иных заболеваний.- Чем пахнет огурец, курица или другие продукты, которые мне стали неприятны, я не могу объяснить. Но запах вызывает абсолютное отвращение. Одно могу сказать, что пахнут они по-разному. Зато с новым обонянием и вкусом я открыла для себя мир новых продуктов. Например, раньше была равнодушна к фруктам, а теперь я стала есть яблоки, груши, сливы. И все же надеюсь, что мир настоящих вкусов и запахов ко мне вернется, - заключает Татьяна.