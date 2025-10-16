Общество 16.10.2025 в 16:33

В Курумканском дацане Бурятии установят скульптуру «Четыре Друга»

Она расположится у входа
A- A+
Текст: Карина Перова
В Курумканском дацане Бурятии установят скульптуру «Четыре Друга»
Фото: Курумканский дацан

В Бурятии скоро на территории Курумканского дацана, у входа, установят статую «Четыре Друга». Напомним, ее высота и длина составят 2,5 м и 1,9 м соответственно. Ориентировочная стоимость проекта - 300 тысяч рублей.

Покрасочные работы почти завершены, осталось дождаться, когда скульптура высохнет. В ближайшие дни мастер привезет все в Курумкан.

«Совсем немного осталось до окончания всех работ. Статуя будет служить символом, образцом идеального общества согласно наставлениям Будды Шакьямуни. Композиция из четырёх животных говорит об основных общечеловеческих принципах мирного сосуществования», - сказал настоятель дацана Олег Намжилов (Еши Намжил лама).

Теги
дацан скульптура

Все новости

В Бурятии экс-инженер «скручивал» показания электросчетчика в кафе за взятки
16.10.2025 в 17:24
В школах Бурятии станет меньше уроков английского
16.10.2025 в 17:00
В реке Бурятии нашли тело мужчины
16.10.2025 в 16:48
В Курумканском дацане Бурятии установят скульптуру «Четыре Друга»
16.10.2025 в 16:33
Выбираем простой видеоредактор: легкий монтаж видео на ПК
16.10.2025 в 15:51
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали шедшего с реки наркомана
16.10.2025 в 15:46
В Улан-Удэ продолжают перекрывать кислород уличным торговцам
16.10.2025 в 15:14
«Зашли пятеро в черных масках, стали бить»
16.10.2025 в 15:10
День отцов и детей в Улан-Удэ отметят увлекательным походом
16.10.2025 в 14:53
В Чите церковь выступила против установки памятника Сталину
16.10.2025 в 14:51
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Бурятии экс-инженер «скручивал» показания электросчетчика в кафе за взятки
Также он «надул» людей на 141 тысячу рублей
16.10.2025 в 17:24
В школах Бурятии станет меньше уроков английского
Зато ученики станут духовно богаче и нравственно устойчивее
16.10.2025 в 17:00
Выбираем простой видеоредактор: легкий монтаж видео на ПК
16.10.2025 в 15:51
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали шедшего с реки наркомана
Он выкинул шприц с гашишным маслом
16.10.2025 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru