В Курумканском дацане Бурятии установят скульптуру «Четыре Друга»

В Бурятии скоро на территории Курумканского дацана, у входа, установят статую «Четыре Друга». Напомним, ее высота и длина составят 2,5 м и 1,9 м соответственно. Ориентировочная стоимость проекта - 300 тысяч рублей.

Покрасочные работы почти завершены, осталось дождаться, когда скульптура высохнет. В ближайшие дни мастер привезет все в Курумкан.

«Совсем немного осталось до окончания всех работ. Статуя будет служить символом, образцом идеального общества согласно наставлениям Будды Шакьямуни. Композиция из четырёх животных говорит об основных общечеловеческих принципах мирного сосуществования», - сказал настоятель дацана Олег Намжилов (Еши Намжил лама).