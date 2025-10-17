Общество 17.10.2025 в 06:00
В Бурятии силовики оказались бессильны перед языковыми сертификатами ВСГТУ
Мигранты продолжают использовать сомнительные бумаги от бурятского вуза
Текст: Петр Санжиев
Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как «Номер один» рассказал о сомнительных языковых сертификатах, которые выдают во ВСГУТУ. Однако ни прокуратура, ни полиция, не могут разрулить скандал, эхо которого уже докатилось до центральной России.
Удивительное по-прежнему рядом
Вопиющая ситуация стала, напомним, известна широкой общественности после того, как в одном из телеграм-каналов появилось слитое представление прокуратуры Октябрьского района г. Улан-Удэ от 15 июля 2025 года. Документ адресован ректору ВСГУТУ Игорю Сизову и говорил о результатах проведенной проверки.
ВСГУТУ был включен в перечень государственных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства распоряжением правительства России 10 декабря 2024 года. Языковые сертификаты необходимы приезжим иностранцам для последующего оформления разрешения на временное проживание (или вида на жительство), разрешения на работу.
Казалось бы, получил возможность тестировать трудовых мигрантов, взимая за экзамен деньги, так и работай качественно. Но нет, вуз и года не смог проработать в новой для себя сфере без претензий со стороны силовиков.
Однако странно, что после появления претензий по ряду языковых сертификатов с последними ничего не произошло. Месяц проходит за месяцем, но эти документы по-прежнему имеют полную юридическую силу, они не отозваны, не аннулированы - мигранты активно используют их в самых разных регионах России.
Порой полицейские в других регионах сильно удивляются, когда какой-нибудь мигрант предъявляет языковой сертификат от ВСГУТУ, но реально имеет почти нулевой уровень знания русского языка. Удивившись, даже пишут в МВД по Бурятии служебное информационное письмо, в котором обращают внимание бурятской полиции на странное положение. Видимо, надеются, что с подобными сертификатами в республике что-то сделают.
«Встречной проверкой установлено, что в числе граждан, сдавших экзамен в целях подтверждения уровня владения иностранными гражданами русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, имеются граждане, фактически не знающие русского языка. Так, проверкой, проведенной совместно с подразделениями МВД по республике и УФСБ по республике, опрошены граждане, получившие сертификат и в дальнейшем патенты на работы», - отмечалось в слитом представлении.
К примеру, правоохранители установили более 70 граждан КНР, не подтвердивших знание русского.
В проверке участвовало несколько ведомств, но в итоге данных о том, что эти 70 сертификатов от ВСГУТУ аннулировали или хотя бы выяснили, почему такая история произошла с десятками сертификатов, нет. В прокуратуре заявили, что действующее законодательство процедуру признания сертификатов недействительными не предусматривает. Ну не удалось, так не удалось.
Добрались уже до Костромы
Но после телеграм-слива прокурорского представления ректору Игорю Сизову прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ сообщила «Номер один» следующее: «В настоящее время подразделение МВД по Республике Бурятия рассмотрело вопрос об отзыве разрешения на работу в отношении указанных в представлении граждан». Это внушало оптимизм, который, увы, ничем не завершился.
Полицейское ведомство пояснило, о каком рассмотрении речь. Вопрос об отзыве разрешений на работу рассмотрело Управление по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия, которым руководит Вадим Крутиян. Однако причиной рассмотрения, подчеркнули в ведомстве, «не является выдача якобы фиктивных языковых сертификатов».
Также в МВД по Бурятии указали, что «проведенная проверка отделом ЭБ и ПК УМВД России по Улан-Удэ сертификатов, выданных иностранным гражданам, нарушений не выявила».
Экзамен, по мнению силовиков, проходил в установленном порядке, нарушений процедуры не обнаружено… Но полиция за пределами республики удивляется уровню русского языка у «сертифицированных» ВСГУТУ мигрантов (и даже пишут официальное письмо)?
Бурятская полиция поясняет, что «в компетенцию органов внутренних дел не входит проведение независимого лингвистического экзамена» и «в компетенцию сотрудников ЭБ и ПК УМВД России по Улан-Удэ не входит проверка реального уровня знаний мигрантами русского языка».
Естественно, полиция не может самостоятельно проверять уровень владения мигрантом русским языком и выдавать юридически значимое экспертное заключение. Это дело лингвистов.
Но, с другой стороны, разве в Бурятии никогда не сталкивались с подозрительными фактами, когда мигрант имеет языковой сертификат от ВСГУТУ, но фактически русский язык не понимает и не говорит на нем? Конечно, сталкивались – ведь в слитом прокурорском представлении говорится о результатах совместной проверки. Неужели силовикам самим не интересно разгадать загадку – мигрант крайне плох в русском, но экзамен прошел без нарушений?
По таким возникшим сомнительным моментам можно провести доследственную проверку и возбудить уголовное дело по подозрению во внесении в документы заведомо ложных сведений, в халатности или в чем-то ином. Чтобы иметь объективное представление о языковом уровне иностранца, нужно назначить экспертизу и там заново оценить знания мигранта по русскому языку, истории России, основам российского законодательства. Заключения экспертов следует сравнить с выводами, которые сделаны по итогам экзамена, который мигрант сдавал в Центре тестирования при ВСГУТУ.
26 сентября один из популярных телеграм-каналов страны написал следующее: «Полиция начала проверку Восточно-Сибирского госуниверситета в Бурятии - учебное заведение подозревают в выдаче фиктивных сертификатов о знании русского языка иностранцам. На фото результаты их тестов.
В Костромской области сотрудники полиции при проверке документов у двух граждан Узбекистана нашли «свежие» сертификаты о знании русского языка, выданные Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления. При этом на деле мужчинам было трудно произносить даже простые слова по-русски.
Аналогичная ситуация уже возникала в Иркутске…».
Как понимаем, это о ВСГУТУ. Под словом «фиктивных», видимо, автор имел в виду то, что сертификаты подлинные (не поддельные), но не отражают реального положения со знанием мигрантами русского. На бумаге знают, в жизни нет. Возможно, пройдут годы, и в Бурятии найдутся люди, которые прояснят обществу «секрет» того, как в Костроме и Иркутске могло происходить такое вокруг языковых сертификатов ВСГУТУ. Хотя для нас его разгадка давно очевидна.
