В Бурятии экс-инженер «скручивал» показания электросчетчика в кафе за взятки

Также он «надул» людей на 141 тысячу рублей
Текст: Карина Перова
Прибор учета электроэнергии на одном из объектов, обследованных фигурантом. Фото: СУ СКР по Бурятии

В Кяхтинском районе Бурятии перед судом предстанет бывший инженер одного из производственных отделений крупной электросетевой компании. Его обвиняют в мошенничестве (четыре эпизода) и в получении взятки в значительном размере за незаконные действия (бездействие).

Как сообщили в СУ СКР по РБ, в ноябре 2022 года при проверке одного из кафе в Кяхте он выявил нарушения договорных обязательств по оплате потребленной электроэнергии. Однако инженер договорился с собственником заведения – незаконно вмешался в работу прибора учета электроэнергии, установленного в кафе, изменив в нем показания в сторону их занижения. За это он получил взятку в размере почти 100 тыс. рублей (с февраля 2022 года по апрель 2024 года).

Кроме того, с мая 2022 по май 2023 года в Кяхте и других населенных пунктах энергетик выявил факты бездоговорного потребления электроэнергии при проверке двух частных домов и двух магазинов. Затем оформлял фиктивные акты для предотвращения процедуры отключения света, получал от граждан деньги за замену устаревшего прибора учета электроэнергии на новый и на оплату штрафов, но ничего не делал. Таким образом он надурил людей на 141 тыс. рублей.

«Данные преступления были выявлены сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Республике Бурятия при проведении оперативно-разыскных мероприятий. В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в Следкоме Бурятии.

