Общество 17.10.2025 в 09:27

В Бурятии предложили ввести должность уполномоченного по правам участников СВО

Вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин пообещал это проработать
Текст: Карина Перова
В Бурятии предложили ввести должность уполномоченного по правам участников СВО
Фото: правительство Бурятии

Накануне в Бурятию прибыла делегация Совета Федерации РФ, возглавляемая первым заместителем председателя Андреем Яцкиным. Руководитель региона Алексей Цыденов и Яцкин встретились с ветеранами СВО.

В диалоге приняли участие курсанты образовательной программы «Патриоты Бурятии» и победители гранта «Агростартап». Они задавали свои вопросы и выдвигали предложения. Их интересовали меры поддержки военнослужащих, вопросы трудоустройства ветеранов СВО, возможность возобновления работы военных кафедр в вузах.

Кроме того, бойцы предложили выделить отдельную категорию – уполномоченного по правам участников СВО.

«Мы это проработаем, у нас есть уполномоченный по правам человека, уполномоченный по делам детей, Фонд «Защитники отечества». В этой коллаборации проработаем с Министерством обороны, Цивилевой Анной Евгеньевной. И поймем, выделять ли еще отдельную категорию. Потому что в любом случае это касается прав граждан», – сказал Андрей Яцкин.

Вице-спикер Совфеда пообещал, что все озвученные на встрече инициативы тщательно проанализируют. Чтобы их реализовать, потребуется координация усилий как на федеральном, так и на региональном уровне.

