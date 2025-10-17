Перед овцеводами Бурятии откроются новые перспективы

«На сегодня в дорожную карту по развитию рынка шерсти входит 6 регионов, мы к ним присоединимся для реализации совместных проектов по развитию шерстяной отрасли по ряду направлений. У нас в республике уже реализуется проект по первичной переработке шерсти. Сырье для цеха закупается у фермеров Селенгинского, Джидинского, Кяхтинского и Мухоршибирского районов. Переработка ведется в Селенгинском районе и в цехе Иволгинского дацана – вчера заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов и замглавы Минпрома РФ Михаил Юрин посетили этот цех, отметили качество работы наших мастеров и перспективы наращивания производства», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.





Вместе с Андрем Яцкиным руководитель республики также посетил Байкальский текстильный комбинат, где осмотрел производственные мощности.





«Перспективы есть, будем их развивать в рамках дорожной карты, куда войдем в ближайшее время в качестве пилотного региона», - отметил Алексей Цыденов.





Глава Бурятии также поблагодарил Совет Федерации, Минсельхоз и Минпромторг России «за проявленный интерес к республике, к делу, которым жители Бурятии занимаются не одно поколение».





Как сообщили в республиканском Минсельхозе, сейчас участниками программы по развитию переработки шерсти являются шесть ведущих овцеводческих регионов страны: Забайкальский край, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край. Вхождение в «дорожную карту» позволит системно подойти к решению проблемы утилизации шерсти с использованием федеральных инструментов.





Бурятия войдет в состав пилотных регионов по развитию рынка шерсти - такое решение приняли вчера на заседании межведомственного координационного штаба под руководством первого зампреда Совета Федерации РФ Андрея Яцкина. Он прибыл в республику с рабочим визитом вместе с сенатором от нашего региона Вячеславом Наговицыным.«Мы годами говорили о проблеме утилизации шерсти, а теперь у фермеров открываются реальные перспективы. Будем работать для того, чтобы шерсть из побочного продукта снова стала товаром, повышающим рентабельность овцеводства» - подчеркнул министр сельского хозяйства РБ Амгалан Дармаев.Также в ходе обсуждения вопроса поступило предложение по организации кооперации с Забайкальским краем, где планируется создание производства по переработке шерсти, для которого Бурятия выступит сырьевой базой. Это откроет фермерам республики стабильный канал сбыта шерсти, которая ранее чаще всего шла в отходы.Фото: Минсельхоз РБ, телеграм-канал Алексея Цыденова