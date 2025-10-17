В Бурятии поликлиника в селе Курумкан готова на 70%

- В настоящее время на строительной площадке ведутся работы по утеплению фасада, монтажу витражных конструкций, внутренней отделке помещений, а также проводятся электромонтажные работы. Параллельно осуществляется благоустройство прилегающей территории. На данном этапе на объекте задействовано 78 строителей, - прокомментировали в Управлении капитального строительства правительства Бурятии.





Строительство поликлиники в селе Курумкан началось весной 2024 года. Новое здание возводят на месте нескольких корпусов центральной районной больницы, построенной ещё в 50-60-e годы прошлого века.





Сдача объекта запланирована на первый квартал 2026 года.





Фото: Управление капитального строительства

В райцентре Курумканского района продолжается возведение нового здания поликлиники для оказания всех видов медицинской помощи. Построить важный социальный объект стало возможным благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». Готовность медицинского учреждения уже достигла 70%.Современное медицинское учреждение будет включать в себя обширный комплекс отделений и служб. В здании разместятся взрослая поликлиника, рассчитанная на 205 посещений в смену, и детская поликлиника на 45 пациентов. Также будут функционировать дневной стационар и различные лаборатории. Помимо медицинских подразделений, в новом центре расположатся административные помещения, служебные бытовые зоны, подсобки и аптечный пункт.