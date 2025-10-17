Общество 17.10.2025 в 10:01

Школьник из Улан-Удэ отдал аферистам все сбережения родителей

Мошенники «обработали» его прикинувшись школой
Текст: Елена Кокорина
Школьник из Улан-Удэ отдал аферистам все сбережения родителей

15-летний подросток из Улан-Удэ, пытаясь спасти сбережения своей семьи, перевел мошенникам 175 тысяч рублей. Юноше позвонили из администрации школы, чтобы подтвердить регистрацию номера в электронном журнале и попросили продиктовать код из SMS-сообщения.

- Спустя 10 минут ему перезвонила женщина, представившаяся сотрудником службы безопасности «Госуслуг». Она рассказала подростку о подозрительной активности в его личном кабинете. Под предлогом расследования взлома портала аферисты заставили школьника приобрести новый смартфон и направили ссылку на фэйковое приложение «Центробанка», якобы для открытия «безопасного счета», - рассказали в полиции республики.

Далее парня вынудили перевести родительские сбережения на счета, указанные мошенниками под видом их «декларирования».

Фото: freepik

 

Теги
мошенники

