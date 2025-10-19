В Улан-Удэ жильцы домов без счетчиков платят в разы больше

После июльского повышения стоимости тепла на 13% в Бурятии резко активизировалось число граждан, стремящихся сэкономить 50-70% за тепло путем установки внутридомовых теплосчетчиков. При этом работы в области энергоэффективности и экономии тепла предстоит непочатый край. Времени на раскачку уже нет, считают бурятские эксперты.Как сообщили в Министерстве строительства Бурятии, в республике насчитывается 8647 многоквартирных домов (МКД). Из них 1668 оснащены общедомовыми приборами учета (ОДПУ). Охват невысок, всего 20%.В подвалах новых многоквартирных домов приборы учета устанавливаются еще на стадии строительства. Старый же жилой фонд в многоквартирных домах отстает в этом вопросе. Что, кстати, снижает стоимость квартир в домах, не оборудованных ОДПУ, по сравнению с энергоэффективными домами с приборами учета. Ведь разница в оплате за квартиру получается колоссальная.- Получил счет за отопление за сентябрь, за двухкомнатную крупногабаритную квартиру мне насчитали 5,6 тыс. рублей, - возмущается житель дома в 110 квартале Улан-Удэ. Дом не оборудован прибором учета тепла, и там считают по нормативу. А он достаточно высокий. В итоге жилец выступил с инициативой проведения собрания жильцов с целью приобретения теплового счетчика и оборудования им дома.По его словам, знакомый, который живет в новом доме на ул. Бабушкина, где установлен ОДПУ, за отопление двухкомнатной квартиры в октябре заплатил всего 999 рублей. Рассказывают, что экономия в этом новом доме достигнута в том числе благодаря тому, что директор ТСЖ в теплом сентябре лично ежедневно уменьшал сечение трубы на подаче тепла.В доме было нежарко, но экономия из-за этого получилась пятикратной, по сравнению с домом в 110 квартале.В правительстве Бурятии знают о таких различиях в оплате за коммунальные услуги и проблеме переплаты жильцов МКД, не оснащенных приборами учета. Поэтому в области энергосбережения сделан еще один шаг.В настоящее время Агентство развития жилищного строительства, коммунального комплекса и энергоэффективности разработало проект республиканской программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Бурятия». Как сообщают в ведомстве, «в рамках данной программы проводится инвентаризация жилищного фонда, в том числе с целью определения количества МКД с технической возможностью установки общедомовых приборов учета».Улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Марина Елизова полагает, что технических препятствий к установке ОДПУ в Улан-Удэ нет.- В Иркутске дома строились по аналогичным технологиям, и там в старом жилфонде большая часть домов оснащена приборами учета тепла, — сообщила она. — В западных городах страны уровень оснащенности ОДПУ в многоквартирных домах достигает 99%. Безусловно, когда правительство России ставило задачу до 2013 года оборудовать все многоквартирные дома приборами учета, тогда ОДПУ стоил порядка 150 тыс. рублей, теперь же около 500 тысяч, однако теплосчетчик окупается примерно за год, и далее идет существенная - на 50 - 70% - экономия ежемесячных платежей за тепло, а где-то даже и больше. Как, например, в кирпичных домах с хорошим уровнем энергоэффективности конструкций. И сейчас нам всем важно ускорить процесс установки теплосчетчиков в домах, а том числе привлекая энергосервисные компании из других регионов. Рынок в Улан-Удэ огромный, и главное, как говорится, начать.Думается, поддержка инициатив граждан в области энергоэффективности должна получить поддержку властей в республике и в Улан-Удэ. Ведь в конечном итоге это снизит высокую коммунальную нагрузку на домохозяйства. И даже повысит рыночную стоимость вторичного жилья, что для самих жильцов станет выгодным.