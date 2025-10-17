Подарочная посылка курьера обошлась жительнице Бурятии в 76 тысяч

Крупных ущербов от мошенников за минувшие сутки в Бурятии не зафиксировано, но на неделе преступники добрались до школьников и молодежи. 19-летняя жительница Поселья Иволгинского района лишилась из-за них более 76 тысяч рублей.

- Девушке поступил звонок от мужчины, представившегося курьером. Он сообщил ей о поступившей на ее имя подарочной доставке. Убедив девушку в правдивости своих слов, он отправил ссылку на фишинговый сайт. Пройдя по ней и продиктовав полученный код, жертва получила фейковое уведомление о несанкционированном входе в ее аккаунт на портале «Госуслуги», - рассказали в полиции республики.

В панике девушка самостоятельно связалась с «центром поддержки», номер которого был указан в ложном уведомлении. Обсудив ситуацию с лже-сотрудниками «Госуслуг», она продиктовала им свои персональные данные. Ей даже предложили перейти по ссылке на фейковый чат-бот «Помощник Госуслуг» для подачи жалобы о взломе.

- Спустя время, девушке написал мошенник, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что на нее поступило заявление о мошенничестве на сумму 290 тысяч рублей, потребовав немедленно вернуть деньги, чтобы «потерпевшая» забрала заявление. Испуганная заявительница совершила несколько переводов на счета аферистов, общая сумма которых превысила 76 тысяч рублей. Осознание обмана пришло лишь после совершения всех платежей, - добавили в полиции.

Фото: freepik