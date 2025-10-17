Общество 17.10.2025 в 10:31

Подарочная посылка курьера обошлась жительнице Бурятии в 76 тысяч

Девушка стала очередной жертвой мошенников
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Подарочная посылка курьера обошлась жительнице Бурятии в 76 тысяч

Крупных ущербов от мошенников за минувшие сутки в Бурятии не зафиксировано, но на неделе преступники добрались до школьников и молодежи. 19-летняя жительница Поселья Иволгинского района лишилась из-за них более 76 тысяч рублей.

- Девушке поступил звонок от мужчины, представившегося курьером. Он сообщил ей о поступившей на ее имя подарочной доставке. Убедив девушку в правдивости своих слов, он отправил ссылку на фишинговый сайт. Пройдя по ней и продиктовав полученный код, жертва получила фейковое уведомление о несанкционированном входе в ее аккаунт на портале «Госуслуги», - рассказали в полиции республики.

В панике девушка самостоятельно связалась с «центром поддержки», номер которого был указан в ложном уведомлении. Обсудив ситуацию с лже-сотрудниками «Госуслуг», она продиктовала им свои персональные данные. Ей даже предложили перейти по ссылке на фейковый чат-бот «Помощник Госуслуг» для подачи жалобы о взломе.

- Спустя время, девушке написал мошенник, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что на нее поступило заявление о мошенничестве на сумму 290 тысяч рублей, потребовав немедленно вернуть деньги, чтобы «потерпевшая» забрала заявление. Испуганная заявительница совершила несколько переводов на счета аферистов, общая сумма которых превысила 76 тысяч рублей. Осознание обмана пришло лишь после совершения всех платежей, - добавили в полиции.

Фото: freepik

Теги
мошенники

Все новости

В Улан-Удэ жители двух домов прогнали свою «управляшку»
17.10.2025 в 11:55
В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям
17.10.2025 в 11:37
Региональную социальную доплату к пенсии жителям Бурятии будет выплачивать СФР
17.10.2025 в 11:32
Вдова бойца СВО из Бурятии не может получить выплаты из-за одной буквы
17.10.2025 в 10:37
Подарочная посылка курьера обошлась жительнице Бурятии в 76 тысяч
17.10.2025 в 10:31
Бурятию трясет в одном и том же месте
17.10.2025 в 10:06
Школьник из Улан-Удэ отдал аферистам все сбережения родителей
17.10.2025 в 10:01
В Бурятии поликлиника в селе Курумкан готова на 70%
17.10.2025 в 09:49
Перед овцеводами Бурятии откроются новые перспективы
17.10.2025 в 09:28
В Бурятии предложили ввести должность уполномоченного по правам участников СВО
17.10.2025 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Улан-Удэ жители двух домов прогнали свою «управляшку»
Она плохо содержала подъезды и подвалы
17.10.2025 в 11:55
Региональную социальную доплату к пенсии жителям Бурятии будет выплачивать СФР
Соцфонду передали все полномочия
17.10.2025 в 11:32
Вдова бойца СВО из Бурятии не может получить выплаты из-за одной буквы
Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в республике
17.10.2025 в 10:37
Школьник из Улан-Удэ отдал аферистам все сбережения родителей
Мошенники «обработали» его прикинувшись школой
17.10.2025 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru