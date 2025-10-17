Вдова бойца СВО из Бурятии не может получить выплаты из-за одной буквы

Накануне уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова пообщалась с участниками СВО и членами их семей. На прием обратились 23 человека по поводу процесса увольнения с военной службы, порядка получения компенсаций за ранения, выплат по случаю гибели военнослужащего, поиска пропавших без вести бойцов и т.д.

Вдова одного из участников спецоперации рассказала, что она с ребенком являются единственными получателями выплат. Однако возникли трудности с доказательством ее права на получение положенных средств. Все из-за расхождения в документах – одной буквы в написании фамилии родителей супруга в его свидетельстве о рождении и документах, подтверждающих их смерть. Для установления соответствия указанных лиц необходимо судебное решение.

«Совместно с главой поселения и представителями отдела социальной защиты населения проработан вопрос о выделении материальной помощи семье. Администрации Заиграевского района и социальному координатору филиала фонда «Защитники Отечества» рекомендовано взять семью под социальное сопровождение», - рассказали в приемной омбудсмена.

Юлия Жамбалова со своей стороны окажет содействие в подаче искового заявления в судебный орган и примет необходимые меры для оказания помощи в оформлении и назначении положенных выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Еще одна супруга участника СВО сообщила, что ее муж уже более полугода ожидает страховых выплат после ранения.

