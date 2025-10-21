Общество 21.10.2025 в 06:00
В Улан-Удэ возник новый скандал вокруг строительства многоэтажки
Застройщик едва не протаранил стену жилого дома связкой арматуры
Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии продолжается расследование инцидентов, связанных со строительством нескольких многоэтажек в Октябрьском районе. Люди долгое время терпят неудобства и опасаются за свою безопасность. Недавно они добились проведения выездной проверки.
Зона проблем и скандалов
В столице Бурятии продолжается расследование возмутительного инцидента, связанного со строительством нескольких многоэтажек в Октябрьском районе. Это те самые высотки, ради которых застройщик снес детскую площадку с качелями-каруселями. Местные жители с ул. Конечной продолжают разбираться с тем, кто же в свое время продал этот участок госземли с площадкой, существовавшей с советских времен, в частные руки и имел ли он на это право. Также люди говорят, что на проданном участке есть теплотрасса.
А тем временем вокруг стройки возник новый скандал.
В органы власти поступило обращение от жителей ул. Конечной, 3, в котором выражается возмущение недавно случившимся инцидентом со строительным краном.
Как указано в документе, имеющемся в распоряжении редакции, в 47 квартале ООО «Байкал Плюс» в ходе строительства, развернутого близ указанного дома, использовало кран. Строители с его помощью переносили подвешенную на крюке связку арматуры. Видимо, не учтя траекторию движения груза, крановщик задел грузом стену дома (фасад). Жители стали делать фото и даже видео происшествия.
Также, как говорится в обращении, были задеты провода, идущие между домами по ул. Конечной, 3 и 1. Посчитав, что «Байкал Плюс» нарушил технику безопасности при выполнении работ, соответствующий орган попросили провести проверку застройщика.
На прошлой неделе стала известна реакция республиканского Госстройжилнадзора. Ведомство указало, что в настоящее время проводится выездная проверка.
- В ходе проверки выявлены нарушения требований проектной документации и промышленной безопасности в части нарушения правил безопасности подъемных сооружений, - сообщил заместитель руководителя по строительному надзору Максим Бранчуков. Он пообещал, что по результатам проверки соответствующее должностное лицо привлекут к ответственности и будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Происшествия во время переноса краном связок арматуры могут иметь трагичные последствия. В этом месяце на строительстве другой высотки (в Железнодорожном районе) погиб иностранный трудовой мигрант - на него упала связка арматуры. Предварительно, при ее переносе оборвался трос крана. Но там, очевидно, стройку вела другая компания.
В районе же данной проблемной стройки 30 сентября случился еще один опасный инцидент – на тротуаре возле дома по ул. Конечной, 1, был сбит один из двух защитных столбиков. Столбики установили за несколько недель до инцидента. Жителей беспокоило то, что большегрузы, которые проезжают рядом с их домом, при повороте с главной дороги в направлении стройки (она особенно интенсивно идет в 2025 году) заезжают на тротуар.
В ожидании начала нового школьного учебного года люди били тревогу, и Комбинат по благоустройству Улан-Удэ установил два ограничительных столбика. Чтобы они были заметнее, их покрасили в оранжевый цвет.
После инцидента негодующие люди стали жаловаться. Они подозревают, что защитный столбик снесла грузовая техника застройщика «Байкал Плюс», совершавшая тут поворот.
Возникли вопросы и к качеству ограждения. Граждане думали, что столбики, смонтированные муниципалами, будут крепкой защитой для пешеходной зоны. Они ошиблись, поскольку тот, что принял на себя удар, не деформировался, а был просто снесен.
«Номер один» спросил комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, будет ли муниципалитет восстанавливать столбик. Как пояснило ведомство, в Комбинат по благоустройству направлено письмо о восстановлении.
То есть муниципалитет вновь будет вынужден тратить ресурсы, которые не бесконечны. Вопросы нашего издания о размере ущерба от инцидента с уничтоженным ограждением, его возмещении, установлении виновника ДТП, обращении в полицию остались без ответа. Хотя, полагаем, водителя, снесшего ограждение на тротуаре, надо бы установить и хотя бы оштрафовать.
Судя по всему, между столбиками на тротуаре хорошо бы уложить еще и солидный бетонный блок. А то как бы вскоре не пришлось вновь восстанавливать оранжевую достопримечательность, тратя очередные ресурсы.
Повезет немногим
С одной стороны, Бурятстат регулярно говорит о неплохих темпах жилищного строительства. Но, с другой стороны, в целом по поводу жилищно-строительной сферы в последние годы в республике стало слишком много скандальных сообщений.
Гибнут строители на стройплощадках. То один, то другой объект получает проблемы с завершением строительства. Некоторые начатые дорогостоящие проекты превратились в долгострой с туманными перспективами. Многие сироты годами ждут положенного им жилья от государства. В муниципалитетах не хватает денег, чтобы отремонтировать даже имеющиеся социальные объекты – такие как заколоченный усть-баргузинский ДК «Шанталык».
Недавно власти Бурятии наконец-то разработали и приняли очередную республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, на период 2025 - 2026 гг. Соответствующее постановление правительства Бурятии подписано 3 октября. Правда смущает то, что первый год данного двухлетнего периода, собственно говоря, уже вступил в свой финальный квартал. Многих ли власти успеют расселить за оставшиеся октябрь-декабрь?
Очень удивил масштаб переселения - за двухлетку Бурятия планирует расселить всего лишь 13 аварийных домов. Вам не кажется, что это жалкая цифра?
Семь из них находятся в Улан-Удэ. Это дома по ул. Буйко, 36, ул. Воронежская, 3, ул. Иванова, 6, ул. Краснодонская, 6, ул. Шаляпина, 21 и 23, а также мкр. Полигон, 3.
Среди шести «авариек» на остальной территории республики есть и дом в селе Тарбагатай по ул. Гагарина, 1. Это единственные «аварийщики» Тарбагатайского района, сумевшие оказаться в программе. «Номер один» неоднократно писал о борьбе жителей дома за переселение. Есть даже решение суда о том, что дом надо расселить до конца 2025 года. Также попасть в программу повезло Бабушкину и Гусиноозерску.
По всем 13 домам датой завершения переселения утверждено 31 декабря 2026 года.
Объем финансирования - 566,89 млн рублей. Из них федеральная публично-правовая компания «Фонд развития территорий» выделит 372,44 млн, республиканский бюджет - 174,49 млн, и около 20 млн рублей приходится на муниципальные средства.
Всего власти хотят переселить 332 человека из 5904,84 аварийного квадратного метра. Среди них 43 жителя тарбагатайского дома по ул. Гагарина, 1.
Непонятно, хватит ли выделяемых денег жителям, ведь инфляция весьма ощутимая. Тревожат людей также слухи, что якобы «аварийщики» Тарбагатайского, Кабанского и Селенгинского районов могут остаться без переселения, хоть их дома и попали в республиканскую программу. Скоро будет ясно, просто ли это слухи или так на самом деле и будет.
Главная опасность с аварийными домами состоит в том, что если дом официально признан аварийным, но не был расселен властями, его обрушение может привести к гибели людей (или травмированию). В таком случае кому-то из чиновников придется отправиться на скамью подсудимых.
Зона проблем и скандалов
В столице Бурятии продолжается расследование возмутительного инцидента, связанного со строительством нескольких многоэтажек в Октябрьском районе. Это те самые высотки, ради которых застройщик снес детскую площадку с качелями-каруселями. Местные жители с ул. Конечной продолжают разбираться с тем, кто же в свое время продал этот участок госземли с площадкой, существовавшей с советских времен, в частные руки и имел ли он на это право. Также люди говорят, что на проданном участке есть теплотрасса.
А тем временем вокруг стройки возник новый скандал.
В органы власти поступило обращение от жителей ул. Конечной, 3, в котором выражается возмущение недавно случившимся инцидентом со строительным краном.
Как указано в документе, имеющемся в распоряжении редакции, в 47 квартале ООО «Байкал Плюс» в ходе строительства, развернутого близ указанного дома, использовало кран. Строители с его помощью переносили подвешенную на крюке связку арматуры. Видимо, не учтя траекторию движения груза, крановщик задел грузом стену дома (фасад). Жители стали делать фото и даже видео происшествия.
Также, как говорится в обращении, были задеты провода, идущие между домами по ул. Конечной, 3 и 1. Посчитав, что «Байкал Плюс» нарушил технику безопасности при выполнении работ, соответствующий орган попросили провести проверку застройщика.
На прошлой неделе стала известна реакция республиканского Госстройжилнадзора. Ведомство указало, что в настоящее время проводится выездная проверка.
- В ходе проверки выявлены нарушения требований проектной документации и промышленной безопасности в части нарушения правил безопасности подъемных сооружений, - сообщил заместитель руководителя по строительному надзору Максим Бранчуков. Он пообещал, что по результатам проверки соответствующее должностное лицо привлекут к ответственности и будет выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Происшествия во время переноса краном связок арматуры могут иметь трагичные последствия. В этом месяце на строительстве другой высотки (в Железнодорожном районе) погиб иностранный трудовой мигрант - на него упала связка арматуры. Предварительно, при ее переносе оборвался трос крана. Но там, очевидно, стройку вела другая компания.
В районе же данной проблемной стройки 30 сентября случился еще один опасный инцидент – на тротуаре возле дома по ул. Конечной, 1, был сбит один из двух защитных столбиков. Столбики установили за несколько недель до инцидента. Жителей беспокоило то, что большегрузы, которые проезжают рядом с их домом, при повороте с главной дороги в направлении стройки (она особенно интенсивно идет в 2025 году) заезжают на тротуар.
В ожидании начала нового школьного учебного года люди били тревогу, и Комбинат по благоустройству Улан-Удэ установил два ограничительных столбика. Чтобы они были заметнее, их покрасили в оранжевый цвет.
После инцидента негодующие люди стали жаловаться. Они подозревают, что защитный столбик снесла грузовая техника застройщика «Байкал Плюс», совершавшая тут поворот.
Возникли вопросы и к качеству ограждения. Граждане думали, что столбики, смонтированные муниципалами, будут крепкой защитой для пешеходной зоны. Они ошиблись, поскольку тот, что принял на себя удар, не деформировался, а был просто снесен.
«Номер один» спросил комитет городского хозяйства мэрии Улан-Удэ, будет ли муниципалитет восстанавливать столбик. Как пояснило ведомство, в Комбинат по благоустройству направлено письмо о восстановлении.
То есть муниципалитет вновь будет вынужден тратить ресурсы, которые не бесконечны. Вопросы нашего издания о размере ущерба от инцидента с уничтоженным ограждением, его возмещении, установлении виновника ДТП, обращении в полицию остались без ответа. Хотя, полагаем, водителя, снесшего ограждение на тротуаре, надо бы установить и хотя бы оштрафовать.
Судя по всему, между столбиками на тротуаре хорошо бы уложить еще и солидный бетонный блок. А то как бы вскоре не пришлось вновь восстанавливать оранжевую достопримечательность, тратя очередные ресурсы.
Повезет немногим
С одной стороны, Бурятстат регулярно говорит о неплохих темпах жилищного строительства. Но, с другой стороны, в целом по поводу жилищно-строительной сферы в последние годы в республике стало слишком много скандальных сообщений.
Гибнут строители на стройплощадках. То один, то другой объект получает проблемы с завершением строительства. Некоторые начатые дорогостоящие проекты превратились в долгострой с туманными перспективами. Многие сироты годами ждут положенного им жилья от государства. В муниципалитетах не хватает денег, чтобы отремонтировать даже имеющиеся социальные объекты – такие как заколоченный усть-баргузинский ДК «Шанталык».
Недавно власти Бурятии наконец-то разработали и приняли очередную республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, на период 2025 - 2026 гг. Соответствующее постановление правительства Бурятии подписано 3 октября. Правда смущает то, что первый год данного двухлетнего периода, собственно говоря, уже вступил в свой финальный квартал. Многих ли власти успеют расселить за оставшиеся октябрь-декабрь?
Очень удивил масштаб переселения - за двухлетку Бурятия планирует расселить всего лишь 13 аварийных домов. Вам не кажется, что это жалкая цифра?
Семь из них находятся в Улан-Удэ. Это дома по ул. Буйко, 36, ул. Воронежская, 3, ул. Иванова, 6, ул. Краснодонская, 6, ул. Шаляпина, 21 и 23, а также мкр. Полигон, 3.
Среди шести «авариек» на остальной территории республики есть и дом в селе Тарбагатай по ул. Гагарина, 1. Это единственные «аварийщики» Тарбагатайского района, сумевшие оказаться в программе. «Номер один» неоднократно писал о борьбе жителей дома за переселение. Есть даже решение суда о том, что дом надо расселить до конца 2025 года. Также попасть в программу повезло Бабушкину и Гусиноозерску.
По всем 13 домам датой завершения переселения утверждено 31 декабря 2026 года.
Объем финансирования - 566,89 млн рублей. Из них федеральная публично-правовая компания «Фонд развития территорий» выделит 372,44 млн, республиканский бюджет - 174,49 млн, и около 20 млн рублей приходится на муниципальные средства.
Всего власти хотят переселить 332 человека из 5904,84 аварийного квадратного метра. Среди них 43 жителя тарбагатайского дома по ул. Гагарина, 1.
Непонятно, хватит ли выделяемых денег жителям, ведь инфляция весьма ощутимая. Тревожат людей также слухи, что якобы «аварийщики» Тарбагатайского, Кабанского и Селенгинского районов могут остаться без переселения, хоть их дома и попали в республиканскую программу. Скоро будет ясно, просто ли это слухи или так на самом деле и будет.
Главная опасность с аварийными домами состоит в том, что если дом официально признан аварийным, но не был расселен властями, его обрушение может привести к гибели людей (или травмированию). В таком случае кому-то из чиновников придется отправиться на скамью подсудимых.
Тегистроительство