Общество 17.10.2025 в 11:32

Региональную социальную доплату к пенсии жителям Бурятии будет выплачивать СФР

Соцфонду передали все полномочия
Текст: Карина Перова
С 1 января 2026 года Бурятия передаёт выплату региональной социальной доплаты к пенсии под управление Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда России).

Как отметили в минсоцзащиты региона, такую доплату получают порядка 57,5 тысяч жителей. За 9 месяцев 2025 года пенсионерам выплатили более 2,3 млн рублей.

«Таким образом упрощается механизм предоставления выплаты, поскольку данные о назначении и размере пенсии находятся в ведении Фонда пенсионного и социального страхования РФ», - отметили в профильном министерстве.

Доплата назначается пенсионерам в тех случаях, когда общая сумма их пенсий и иных социальных выплат ниже уровня прожиточного минимума, установленного для пенсионеров республики и является разницей между установленным региональным прожиточным минимумом пенсионера и его совокупным доходом. Назначение РСД производится без подачи заявления и оформляется автоматически вместе с назначением пенсии.

пенсия доплата соцфонд

