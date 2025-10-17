В Улан-Удэ жители двух домов прогнали свою «управляшку»

В Улан-Удэ жители домов по ул. Шаляпина, 3 «а» и ул. Лимонова, 8 пожаловались на плохую работу своей управляющей компании. В ходе проверки нарушения подтвердились.«В ходе обследований установлено неудовлетворительное состояние подъездов и подвалов. Управляющей организации ООО УК «Отличный» неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений. Однако при повторных проверках выяснилось, что предписания не исполнены, нарушения не устранены», - сообщили в Комитете муниципального контроля мэрии Улан-Удэ.За несоблюдение требований жилищного законодательства Госстройжилнадзор привлек «управляшку» к административной ответственности. А многоквартирные дома по ул. Шаляпина, 3 «а» и ул. Лимонова, 8 исключили из ее реестра. В ближайшее время власти объявят конкурс по отбору новой управляющей организации, которая возьмёт на обслуживание эти дома.