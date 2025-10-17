В Бурятии к популярному озеру запретили подъезжать на машинах

Прокуратура Бурятии выиграла иск к МАУ «Управление по строительству Селенгинского района». В нем надзорное ведомство требовало запретить доступ машин к водоохранной зоне озера Щучье.Как сообщили в пресс-службе Гусиноозерского городского суда, иску предшествовала проверка. Она выявила, что на территории рекреационной местности местного значения озеро Щучье отсутствуют автодороги с твердым покрытием и автостоянки либо специально отведенные для этих целей места. А движение и стоянка машин происходит непосредственно в водоохранной зоне озера, которая составляет 50 метров.«Свободный доступ автомобильного транспорта к территории ООПТ «Озеро Щучье» наносит ущерб экологическому благосостоянию озера, а также нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду», - отметили надзорщики в своем иске.Рассмотрев материалы дела, суд с требованиями прокуратуры согласился.«На МАУ «Управление по строительству Селенгинского района», которое отвечает за содержание туристко-рекрационной инфраструктуры озера, возложена обязанность ограничить доступ машин к водоохранной зоне водоема путем установки физической преграды», - сообщили о принятом решении в пресс-службе суда.Отметим, решение пока еще не вступило в законную силу и, возможно, будет обжаловано.