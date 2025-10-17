Журналисты из Бурятии участвуют в визите российской медиаделегации в Китай

Российская медиаделегация прибыла в Китай для участия в акции «Путешествие дружбы». Среди участников – корреспондент телерадиокомпании «Тивиком» Баирма Раднаева, а также журналисты и руководители органов, курирующих СМИ, из Улан-Удэ, Иркутска и Читы.Как сообщили в мэрии, программа пребывания включает посещение городов Маньчжурия, Хух-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия и Ханчжоу в провинции Чжэцзян.«Участники визита примут участие в работе третьего форума «Лянчжу», ознакомятся с современными практиками местных предприятий, Городом будущих технологий, культурными учреждениями, медиацентрами и иными объектами инфраструктуры. Акция организована в рамках мероприятий российско-китайских культурных обменов 2024-2025 годов и призвана укрепить дружбу и сотрудничество между регионами обеих стран», - отметили в городской администрации.