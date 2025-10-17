Общество 17.10.2025 в 12:58

В стране начали массово разбавлять бензин

Поломки НПЗ и желание сдержать рост цен вынуждают некоторых переработчиков заниматься махинациями с топливом
Текст: Иван Иванов
Классический вопрос, прозвучавший  в кинофильме «Джентельмены удачи»: «Василий Али-Бабаевич, ты зачем бензин ослиной мочой разбавлял?»  - сегодня будет все чаще задаваться в информационном пространстве.

Некачественный бензин массово  появляется в России из-за махинаций на автомобильных заправках, где его разбавляют, рассказал порталу НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.

Недавно несколько десятков китайских автомобилей Geely 2025 года выпуска вышли из строя в России из-за поломанных двигателей. Некоторые водители теряли управление прямо во время движения. В Geely Motors заявили, что проблема в уровне оксидантов в российском бензине, к которому не адаптированы китайские модели. Об этом сообщило издание Baza. Валько допустил такой сценарий.
«Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, есть связь. Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Такое уже происходило у нас на рубеже нулевых и десятых годов на отдельных заправках. Можно было залить топливо и сразу уехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, можем вернуться в ту же стадию», — указал он.

Чтобы справиться с ситуацией, китайский концерн начал перепрошивать программное обеспечение как минимум на моделях Geely Monjaro. Валько усомнился, что это поможет.

«Если опустить программное обеспечение автомобиля для того, чтобы он смог сжигать бензин более низкого качества, например АИ 92, то тогда это может помочь в чем-то. В другом случае перепрошивка автомобиля вряд ли окажется полезной. Но единственное, что на самом деле изменит ситуацию — это ужесточение контроля за качеством бензина со стороны ответственных органов», — отметил он.
