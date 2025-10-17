Житель Бурятии обрел новое знакомство, но потерял зимние вещи и золотую цепочку

В Улан-Удэ 56-летнего жителя Закаменского района обчистил собутыльник. Мужчина приехал в город, чтобы купить зимние вещи. Во время шоппинга тот познакомился с 52-летним местным жителем. Затем они пришли в гостиницу, где остановился сельчанин.

Мужчины стали распивать спиртное. После обильного застолья постоялец уснул. А когда проснулся, обнаружил пропажу вещей: на месте не было золотой цепочки с подвеской, зимних ботинок и пуховика.

Сотрудники уголовного розыска поймали вора – его собутыльника. Злоумышленник во всем сознался. Подчеркивается, что у него уже есть судимость.

«Впоследствии похищенное имущество было изъято. По факту кражи завели уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается», - отметили в МВД по Бурятии.