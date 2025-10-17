Общество 17.10.2025 в 13:06
Фотографов и видеографов Улан-Удэ приглашают на китайско-российский конкурс
Лучшие работы будут опубликованы в сборнике «Счастливый вид»
Текст: Андрей Константинов
Фотографов и видеографов Улан-Удэ приглашают принять участие в китайско-российском конкурсе короткометражных видео и фотографий «Счастливый вид». Об этом сообщили в мэрии города.
Требования к работе
Тематика:
Природные пейзажи, городская архитектура, жизненные истории людей, малая родина и другие сюжеты, которые отражают счастливую жизнь жителей Китая и России, а также культурные традиции обеих стран.
Технические требования к видео:
• качество изображения: чёткое, без артефактов;
• формат – МР4;
• разрешение – 1920х1080 или 1080х1920;
• соотношение сторон – 16:9 (HD);
• продолжительность – не более 5 минут.
Требования к фотоработам:
• принимаются цветные фотографии – одиночные или серии;
• электронные версии в формате JPG/JPEG;
• размер файла — не менее 5 МБ.
Обязательные элементы:
• указание имени автора;
• название работы и краткое описание (в текстовом виде или в формате видеовступления), раскрывающие тему и содержание.
Юридическая ответственность:
• участники несут самостоятельную ответственность за любые юридические последствия, связанные с представленными работами.
Лучшие работы будут опубликованы в сборнике работ конкурса «Счастливый вид».
Заявки на участие направлять по электронной почте: mzlakn@163.com до 31 октября 2025 года.
Тегиконкурс