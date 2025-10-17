Общество 17.10.2025 в 13:25

В Улан-Удэ будут счастливы увидеть магазины 7-Eleven

Американская сеть подала заявки на регистрацию в России товарных знаков//
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ будут счастливы увидеть магазины 7-Eleven

Известная туристам Бурятии американская розничная сеть «магазинов у дома» 7-Eleven  может появиться в России. Сеть доминирует в Тайланде и других странах ЮВА, предлагая невысокие цены и ходовой ассортимент продуктов и промтоваров.

 7-Eleven может начать работу в России в 2026 году. Об этом сообщает портал “URA.RU” со ссылкой на telegram-канал SHOT. Который приводит  данные о регистрации в РФ восьми товарных знаков, а также логотипа на бумажных пакетах и фирменных полосок, используемых в оформлении магазинов.

«Компания зарегистрировала восемь товарных знаков, логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски. Из-за ошибки в адресе оформление удалось только со второго раза», — говорится в сообщении telegram-канала. Канал отмечает, что регистрация товарных знаков — стандартный юридический этап для выхода крупной зарубежной компании на новый рынок. 

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Компания была основана в США, однако с 1991 года контрольный пакет принадлежит японским инвесторам. На сегодняшний день под брендом 7-Eleven работает более 83 тысяч точек в 17 странах. Ранее сообщалось о регистрации японской компанией Sony нескольких товарных знаков. 
В Бурятии были бы счастливы видеть «тайскую сеть» у себя дома. 

«Не могу забыть фирменное звуковое приветствие  7-Eleven при входе в магазин. Раньше постоянно ездили с дочкой в Тайланд, сейчас не можем этого себе позволить, но приятные воспоминания остались», - комментирует новость улан-удэнка Туяна. - Мы были бы счастливы, если сеть когда-нибудь откроется  у нас».

Фото: Номер один

Все новости

В Улан-Удэ будут счастливы увидеть магазины 7-Eleven
17.10.2025 в 13:25
Фотографов и видеографов Улан-Удэ приглашают на китайско-российский конкурс
17.10.2025 в 13:06
Житель Бурятии обрел новое знакомство, но потерял зимние вещи и золотую цепочку
17.10.2025 в 12:59
В стране начали массово разбавлять бензин
17.10.2025 в 12:58
Журналисты из Бурятии участвуют в визите российской медиаделегации в Китай
17.10.2025 в 12:51
В Бурятии к популярному озеру запретили подъезжать на машинах
17.10.2025 в 12:35
Путин и Трамп встретятся в Венгрии чтобы «положить конец войне»
17.10.2025 в 12:33
Главный молодогвардеец Бурятии станет депутатом Народного Хурала
17.10.2025 в 12:20
В Улан-Удэ жители двух домов прогнали свою «управляшку»
17.10.2025 в 11:55
В Бурятии объявлен прием заявок на гранты социальным предпринимателям
17.10.2025 в 11:37
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
Фотографов и видеографов Улан-Удэ приглашают на китайско-российский конкурс
Лучшие работы будут опубликованы в сборнике «Счастливый вид»
17.10.2025 в 13:06
Житель Бурятии обрел новое знакомство, но потерял зимние вещи и золотую цепочку
Собутыльник обчистил его, пока тот спал
17.10.2025 в 12:59
В стране начали массово разбавлять бензин
Поломки НПЗ и желание сдержать рост цен вынуждают некоторых переработчиков заниматься махинациями с топливом
17.10.2025 в 12:58
Журналисты из Бурятии участвуют в визите российской медиаделегации в Китай
Их ждет насыщенная программа
17.10.2025 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru