В Улан-Удэ будут счастливы увидеть магазины 7-Eleven

Известная туристам Бурятии американская розничная сеть «магазинов у дома» 7-Eleven может появиться в России. Сеть доминирует в Тайланде и других странах ЮВА, предлагая невысокие цены и ходовой ассортимент продуктов и промтоваров.



7-Eleven может начать работу в России в 2026 году. Об этом сообщает портал “URA.RU” со ссылкой на telegram-канал SHOT. Который приводит данные о регистрации в РФ восьми товарных знаков, а также логотипа на бумажных пакетах и фирменных полосок, используемых в оформлении магазинов.

«Компания зарегистрировала восемь товарных знаков, логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски. Из-за ошибки в адресе оформление удалось только со второго раза», — говорится в сообщении telegram-канала. Канал отмечает, что регистрация товарных знаков — стандартный юридический этап для выхода крупной зарубежной компании на новый рынок.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Компания была основана в США, однако с 1991 года контрольный пакет принадлежит японским инвесторам. На сегодняшний день под брендом 7-Eleven работает более 83 тысяч точек в 17 странах. Ранее сообщалось о регистрации японской компанией Sony нескольких товарных знаков.

В Бурятии были бы счастливы видеть «тайскую сеть» у себя дома.

«Не могу забыть фирменное звуковое приветствие 7-Eleven при входе в магазин. Раньше постоянно ездили с дочкой в Тайланд, сейчас не можем этого себе позволить, но приятные воспоминания остались», - комментирует новость улан-удэнка Туяна. - Мы были бы счастливы, если сеть когда-нибудь откроется у нас».

Фото: Номер один