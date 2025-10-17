Общество 17.10.2025 в 14:23
В Бурятии выбрали лучшего участкового
Им стал майор из Улан-Удэ
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый-2025». Победу в нем одержал старший участковый УМВД России по Улан-Удэ майор Тумэн Мутуев. Он набрал 16 тысяч голосов.
Второе место занял участковый Кижингинского отдела полиции лейтенант Бадма-Цырен Базаржапов. На третьем месте - старший участковый ОМВД России по Мухоршибирскому району старший лейтенант Чингис Тагаров.
Тумэн Мутуев представит Бурятию на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме интернет-голосования.
Тегиполиция