В Бурятии выбрали лучшего участкового

Им стал майор из Улан-Удэ
Текст: Андрей Константинов
Фото: МВД Бурятии
В МВД Бурятии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый-2025». Победу в нем одержал старший участковый УМВД России по Улан-Удэ майор Тумэн Мутуев. Он набрал 16 тысяч голосов.

Второе место занял участковый Кижингинского отдела полиции лейтенант Бадма-Цырен Базаржапов. На третьем месте - старший участковый ОМВД России по Мухоршибирскому району старший лейтенант Чингис Тагаров.

Тумэн Мутуев представит Бурятию на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме интернет-голосования.
