В Улан-Удэ ездить по Смолина станет проблематично

Очередные неудобства ждут автомобилистов в центре столицы Бурятии. Там ограничат движение на улице Смолина.«С 22 октября и, ориентировочно, до конца октября на улице Смолина будет ограничено движение по двум полосам в направлении от Медицинского колледжа до остановки «Виадук» – в связи с обновлением коммунальной инфраструктуры. Объезд – по встречной полосе», - сообщили в Комитете по строительству.