Общество 17.10.2025 в 15:02
В Улан-Удэ ездить по Смолина станет проблематично
Там перекроют две полосы
Текст: Андрей Константинов
Очередные неудобства ждут автомобилистов в центре столицы Бурятии. Там ограничат движение на улице Смолина.
«С 22 октября и, ориентировочно, до конца октября на улице Смолина будет ограничено движение по двум полосам в направлении от Медицинского колледжа до остановки «Виадук» – в связи с обновлением коммунальной инфраструктуры. Объезд – по встречной полосе», - сообщили в Комитете по строительству.
