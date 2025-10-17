Общество 17.10.2025 в 15:37

Поселок на севере Бурятии поможет привести местные дороги в пристойный вид

В Таксимо начал работать асфальтобетонный завод
Текст: Елена Кокорина
Поселок на севере Бурятии поможет привести местные дороги в пристойный вид

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил об открытии в Таксимо республиканского асфальтобетонного завода. Теперь у северного района есть собственное гарантированное производство всех видов асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии.

- Раньше дороги и тротуары делали бетонной смесью, и никто из подрядчиков не выходил на конкурсы по ремонту дорог, поскольку асфальта не было как такового. Мы сделали свой государственный завод, вложились в него через ГБУ «Дороги Бурятии», - пишет Цыденов.

Максимальная производительность завода – 100 тонн/час. В эти дни асфальтом нового завода в поселке Таксимо уже производится ямочный ремонт. В 2026 году с наступлением тепла начнется полномасштабный ремонт дорог в райцентре. Для этого в Таксимо есть не только завод. Для укладки асфальта в поселок едет и новая техника.

 - Тем временем, не только в райцентре идут дорожные работы. В сентябре в Муйском районе произведены планировка автогрейдером на участках км 256 – км 273, км 369 – км 408 автодороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо», ямочный ремонт щебеночно-песчаной смесью на участке км 409 – км 415, восстановлен дорожный профиль на участке км 20 – км 26 автодороги «Таксимо – Бодайбо». На 406 км автомобильной дороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» установлен передвижной пункт весогабаритного контроля транспортных средств, о котором просили жители Муйского района летом прошлого года, - добавил глава республики.

Новый завод даст импульс к развитию дорожной отрасли, а также к быстрому и более качественному ремонту дорог.

Фото:Алексей Цыденов

