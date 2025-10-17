Экс-директор школы №43 посидит в СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ по ходатайству следователя продлил содержание под стражей директору средней школы № 43. Руководитель образовательного учреждения обвиняется в получении взятки и мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина, занимая должность директора школы № 43 в Улан-Удэ, состоял в комиссии по приему строительно-монтажных и иных работ. Используя свои полномочия, он стал угрожать представителю строительной организации тем, что не примет работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Для того, чтобы все прошло гладко, он потребовал у фирмы отремонтировать свой автомобиль. Представитель строительной организации выполнил требования экс-директора, будучи в зависимом от него положении.

Кроме того, в декабре 2023 года директор школы вынес приказ о выплате денежного вознаграждения из экономии фонда оплаты труда работникам школы, после чего потребовал у них вернуть ему эти премии в общей сумме 400 000 рублей. Подчиненным пришлось выполнить его требование.

Органы предварительного следствия обвиняют мужчину в получении взятки в значительном размере, с вымогательством взятки, а также в мошенничестве.





Фото: "Номер один"



