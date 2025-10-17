Жителей Бурятии снова будут женить в сердце Улан-Удэ

В центре Улан-Удэ завершили ремонт во Дворце бракосочетания. Напомним, обновления длились больше недели. Там возобновят работу с понедельника, 20 октября.

В здании проводили комплексное обновление интерьеров главного зала для торжественных церемоний и прилегающих к нему помещений. В помещении полностью заменили систему кондиционирования и освещения.

«Благодарим всех за понимание и терпение. С радостью ждем молодоженов в обновленных, сияющих залах, чтобы сделать один из самых важных дней в их жизни еще более ярким и запоминающимся», - прокомментировали в Управлении ЗАГС Республики Бурятия.