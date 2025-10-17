В Улан-Удэ на Арбате уложат новую плитку и высадят деревья

Вчера на заседании у вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина Бурятии одобрили инфраструктурный кредит в размере 2,2 млрд рублей. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, эти средства будут распределены до 2027 года и направлены преимущественно на объекты реконструкции и строительства объектов ЖКХ.По словам Алексея Цыденова, часть денег направят на реконструкцию Тыйского водозабора в Северобайкальске и его сетей холодного водоснабжения.«Это позволит проходить сезоны без аварий, а 24 тысячи жителей будут иметь доступ к чистой, качественной воде. Будут созданы условия для строительства и подключения новых жилых домов, коммерческого сектора», - отметил глава республики.Также продолжится капремонт канализационных сетей в центре Улан-Удэ по мастер-плану. Кроме того, предусмотрен капремонт канализационного коллектора в Соколе и Сотниково. Он обслуживает более 2,3 тысяч жителей. Как сказал глава, на сегодня износ коллектора уже составляет 80%, периодически там происходят аварийные ситуации.Еще одну часть кредита направят на благоустройство и озеленение Арбата в Улан-Удэ.«На более 8 тысячах кв. метров будет заменено тротуарное покрытие, заменены опоры и освещение, высадят деревья и кустарники. В общем, всё для комфортного времяпрепровождения жителей и гостей столицы нашей республики», - сообщил Алексей Цыденов.Продолжится и ремонт трамвайных путей. Так, в 2026 году будут отремонтированы участки по ул. Ключевская (от переезда «20А квартал» до рынка «Крестьянский»), и на улице Бабушкина (подход к Удинскому мосту). В 2027 году отремонтируют еще один участок на ул. Ключевская - от переезда Дарханский до развязки 20а квартал.