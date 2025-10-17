В Бурятии 121 семью обеспечат новой крышей над головой

В Бурятии 121 семья до конца следующего года получит новое жилье в рамках республиканской адресной программы переселения. Речь идет о многоквартирных домах, которые признали аварийными после 2017 года.

Как заявили в региональном минстрое, полностью расселят три дома в Гусиноозерске, два в Бабушкине и один в селе Тарбагатай. Частичному расселению подлежат семь многоквартирных домов в Улан-Удэ, где сейчас проживают 332 человека. На эти цели выделят 566 млн рублей из трех источников: федерального Фонда развития территорий, республиканского и муниципальных бюджетов.

«На этом программа не заканчивается – уже разрабатывается ее второй этап, рассчитанный на 2026-2027 годы», - сказал зампред правительства Бурятии Евгений Коркин.

В начале этого года завершилась программа расселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым в период с 2012 по 2017 годы. Всего расселили 6876 человек и ликвидировали 98,3 тыс. квадратных метров аварийного жилого фонда.