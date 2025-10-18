Общество 18.10.2025 в 17:27

В Бурятии за полгода пиво подорожало на 20%

Рост цен был связан с повышением акцизов и ввозных пошлин
Текст: Иван Иванов
Стоимость литра пива, произведенного в России, в июле 2025 г. в среднем выросла на 20% к аналогичному месяцу прошлого года до 157 руб., подсчитал оператор маркировки «Честный знак» (без учета HoReCa). За тот же период цена литра импортного пива, по его данным, увеличилась на 35% до 330 руб. 

Как сообщили «Ведомости», в среднем литр пива за этот период прибавил 21,7%, достигнув 165 руб.
В «Честном знаке» проследили, что до конца 2024 г. стоимость отечественного напитка росла соразмерно уровню инфляции (в пределах 7–9%). Но с января 2025 г. изменились ставки акциза. Для пива крепостью от 0,5 до 8,6% они выросли с 27 до 30 руб. за литр, а для крепкого пива – с 51 до 56 руб. за литр. Акцизная нагрузка станет основным фактором для увеличения цен на российское пиво в дальнейшем, делают вывод в «Честном знаке». Импортная продукция продолжила дорожать в 2025 г., несмотря на укрепление рубля, утверждает оператор маркировки. Он объясняет это тем, что рынок стал наполняться товаром, ввезенным по более высоким ставкам акциза и пошлин.

Таким образом потребители спиртного все более активно берут на себя финансирование расходов бюджета.

Между тем с продаж более крепких напитков (с объемной долей этилового спирта свыше 9%) бюджет Бурятии получает 84% от взимаемого с продаж акциза. По данным УФНС по РБ за шесть месяцев 2025 года в бюджет поступило акцизов на сумму 495,7 млн рублей. Между тем на 2025 год  региональные власти запланировали поступление акциза в размере 1,4 млрд. рублей.

Фото: Pixabay

