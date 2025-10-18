Общество 18.10.2025 в 17:41

Бедным разрешат раздавать просрочку

В Госдуме рассматривается законопроект по  передаче  малоимущему населению  еды с истёкшим  сроком годности
Текст: Иван Иванов
Очередную попытку решить вопрос с просрочкой предприняли депутаты Госдумы и сенаторы. Они внесли законопроект, закрепляющий в законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов» понятие «вторичные пищевые ресурсы». 

Как сообщает «Парламентская газета» законодатели  предложили запретить уничтожение вторичных пищевых ресурсов. Правительство должно определить перечень таких ресурсов и установить порядок их утилизации. Запрещено будет возмещать торговым сетям расходы на утилизацию непроданных вторичных пищевых ресурсов.

Авторы законопроекта предложили начать с хлеба. Просроченные буханки могут пойти на корм животным. В этом есть и некий воспитательный момент, считает соавтор инициативы, зампред Комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко:

«Нас с детства учили, что выбрасывать хлеб — плохо, но молодое поколение этого уже не знает, их потребительское поведение совсем другое. Хлеб проще всего перерабатывать, и применения такой переработке — масса».
Первое и очевидное применение — корм для сельхозживотных, отметил первый зампред Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. Но это только начало.

«Я считаю, что идея передавать продукты малоимущим людям имеет право на существование, как бы ее ни отрицали, — сказал он «Парламентской газете». — Конечно, речь должна идти о том, что эти продукты полностью безопасны, но по каким-либо причинам изымаются из продажи».
Наталья Костенко согласилась с коллегой: технологии сегодня таковы, что при определенной даже не переработке, а обработке многим продуктам можно продлить жизнь или дать жизнь вторую.

Бедным разрешат раздавать просрочку
