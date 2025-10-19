Жителям Бурятии вручили медаль «Отец солдата»

Накануне празднования Дня отца жителям Бурятии вручили медаль общественного признания «Отец солдата». Всего чествовали 240 человек из Улан-Удэ и районов республики.

Этой медалью награждаются мужчины, чьи сыновья проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Она символизирует преемственность поколений, верность долгу, ценность отцовского воспитания.

В филиале фонда «Защитники Отечества» награду вручили десяти отцам погибших бойцов спецоперации.