Общество 19.10.2025 в 10:24

Жителям Бурятии вручили медаль «Отец солдата»

Награждали мужчин, чьи сыновья проявили мужество в ходе СВО
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии вручили медаль «Отец солдата»
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии

Накануне празднования Дня отца жителям Бурятии вручили медаль общественного признания «Отец солдата». Всего чествовали 240 человек из Улан-Удэ и районов республики.

Этой медалью награждаются мужчины, чьи сыновья проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Она символизирует преемственность поколений, верность долгу, ценность отцовского воспитания.

В филиале фонда «Защитники Отечества» награду вручили десяти отцам погибших бойцов спецоперации.

