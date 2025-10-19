Общество 19.10.2025 в 10:24
Жителям Бурятии вручили медаль «Отец солдата»
Награждали мужчин, чьи сыновья проявили мужество в ходе СВО
Текст: Карина Перова
Накануне празднования Дня отца жителям Бурятии вручили медаль общественного признания «Отец солдата». Всего чествовали 240 человек из Улан-Удэ и районов республики.
Этой медалью награждаются мужчины, чьи сыновья проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Она символизирует преемственность поколений, верность долгу, ценность отцовского воспитания.
В филиале фонда «Защитники Отечества» награду вручили десяти отцам погибших бойцов спецоперации.
Тегимедаль отец солдата