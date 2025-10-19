Два сельских поселения Бурятии получат по 20 млн рублей

Два поселения Бурятии победили во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». За это они получат по 20 млн рублей, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Так, сельское поселение «Дунда-Киретское» Бичурского района (глава Валентина Лизунова) завоевало 1 место в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия».

А сельское поселение «Темник» Селенгинского района (глава Содном Жамсаранов) признали лучшим в номинации «Повышение эффективности управления территорией».

«Лучшие муниципальные практики – у нас! По всей стране выделили 50 практик. На поощрение победивших муниципальных образований правительством России был направлен 1 млрд рублей», - отметил Алексей Цыденов.