Забайкалец создал голосового бота для изучения бурятского языка

Уроженец Забайкалья, выпускник Агинской окружной гимназии 2018 года, аспирант второго курса Дальневосточного федерального университета направления «филология» Бэлиг Чимитов представил инновационный проект – голосовой бот для синтеза речи на бурятском языке, сообщает «Чита.ру».

Бот позволяет преобразовать письменные тексты и стихотворения на бурятском языке в качественную звуковую дорожку.

Изобретение поможет сохранять и развивать знание языка, а также будет полезен людям с нарушениями зрения, сообщает портал.