В селе Бурятии открыли автогородок для детей и подростков

В Бурятии в селе Курумкан на базе районного центра дополнительного образования открылся современный автогородок. Это модель реальной дорожной сети в миниатюре, где дети могут отрабатывать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальности, но при этом в полной безопасности.

«Наш автогородок первый и единственный среди сельских районов республики, не считая Улан-Удэ», - отметил глава Курумканского района Леонид Будаев.

На базе автогородка будет организовано систематическое обучение детей и подростков района правилам дорожного движения. Оборудование городка (светофоры, дорожные знаки, разметка, велосипеды, настольные пособия) позволят наглядно и безопасно изучать ПДД.