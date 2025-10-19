В сети распространился вброс о массовом отравлении в детском лагере в Бурятии

Ранее в крупных телеграм-каналах и СМИ появилась информация о массовом отравлении и вспышке острой кишечной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии. В минобрнауки республики заявили, что все это не соответствует действительности: ни одного подтвержденного случая заболевания инфекционного характера в лагере не зафиксировано.

«Администрация лагеря строго контролирует состояние здоровья детей и сотрудников, соблюдает все санитарные нормы и правила, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом Бурятии. Медицинские специалисты находятся на территории круглосуточно и готовы оперативно реагировать на любые изменения самочувствия участников смен», - прокомментировали в профильном министерстве.

Родителей и жителей республики призывают доверять только официальной информации, опубликованной на сайте министерства образования и науки РБ и на официальных страницах лагеря в соцсетях.