В Улан-Удэ автобусы переходят на новое осенне-зимнее расписание. Как сообщили в МУП «Городские маршруты», с 16 октября изменения коснулись 11 маршрутов, в том числе возобновляют свою работу автобусы №11 и №12.

Список всех маршрутов с обновленным расписанием: № 2, № 4А, № 11 (возобновлен), № 12 (возобновлен), № 16, № 16К, № 19А, № 25, № 27, № 33А, № 92

А с 18 октября изменился график движения маршрутов №3 (в выходные дни), №3А (в выходные дни) и №51.

Актуальное время отправления доступно на официальном сайте предприятия.