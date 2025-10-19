В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных

В Бурятии леса в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Шумак» – отнесут к категории защитных. С соответствующим иском обратился природоохранный прокурор.

«Шумак» создали 7 декабря 2009 года для защиты уникальных лесных массивов и сохранения естественного природного комплекса региона, где в одной долине площадью 2 195,1 га собрано более ста природных минеральных источников. Однако прокурорская проверка установила несоответствие категории и целевого назначения лесов, расположенных в границах природного парка.

Леса отнесены к резервным лесам, что предусматривает их использование как для геологического изучения недр, так и для заготовки древесины гражданами для собственных нужд и иные цели.

«Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на Федеральное агентство лесного хозяйства изменить категорию лесов на защитные, что позволит полностью исключить деятельность, несовместимую с их целевым назначением и полезными функциями. Требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного акта находится под контролем природоохранного прокурора», - отметили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.