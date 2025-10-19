Общество 19.10.2025 в 14:16

В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных

Сейчас они отнесены к резервным
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура (скриншот)

В Бурятии леса в границах особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Шумак» – отнесут к категории защитных. С соответствующим иском обратился природоохранный прокурор.

«Шумак» создали 7 декабря 2009 года для защиты уникальных лесных массивов и сохранения естественного природного комплекса региона, где в одной долине площадью 2 195,1 га собрано более ста природных минеральных источников. Однако прокурорская проверка установила несоответствие категории и целевого назначения лесов, расположенных в границах природного парка.

Леса отнесены к резервным лесам, что предусматривает их использование как для геологического изучения недр, так и для заготовки древесины гражданами для собственных нужд и иные цели.

«Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о возложении обязанности на Федеральное агентство лесного хозяйства изменить категорию лесов на защитные, что позволит полностью исключить деятельность, несовместимую с их целевым назначением и полезными функциями. Требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного акта находится под контролем природоохранного прокурора», - отметили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Теги
лес шумак природоохранная прокуратура

Все новости

В Бурятии леса «Шумака» отнесут к категории защитных
19.10.2025 в 14:16
В Улан-Удэ автобусы переходят на новое осенне-зимнее расписание
19.10.2025 в 13:58
В сети распространился вброс о массовом отравлении в детском лагере в Бурятии
19.10.2025 в 13:35
Спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой мира по ушу в Китае
19.10.2025 в 13:09
Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»
19.10.2025 в 12:42
В селе Бурятии открыли автогородок для детей и подростков
19.10.2025 в 12:28
В Улан-Удэ столкнулись две Тойоты Премио
19.10.2025 в 12:10
Иркутские авиастроители запустят МС-21 до конца октября
19.10.2025 в 11:54
По факту массового отравления едой из «Николаевского» в Бурятии завели «уголовку»
19.10.2025 в 11:34
В Бурятии 43 человека отравились готовой едой из «Николаевского»
19.10.2025 в 11:05
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В Улан-Удэ автобусы переходят на новое осенне-зимнее расписание
Изменения коснулись 14 маршрутов
19.10.2025 в 13:58
В сети распространился вброс о массовом отравлении в детском лагере в Бурятии
В минобрнауки республики данную информацию опровергли
19.10.2025 в 13:35
Глава Бурятии прокомментировал массовое отравление едой из «Николаевского»
По словам Алексея Цыденова, у троих пациентов подтверждён сальмонеллёз
19.10.2025 в 12:42
В селе Бурятии открыли автогородок для детей и подростков
Там можно наглядно и безопасно изучать ПДД
19.10.2025 в 12:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru