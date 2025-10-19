Общество 19.10.2025 в 16:43

В сети «Николаевский» в Бурятии извинились перед отравившимися

Сейчас проводятся внутренние проверки
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии в торговой сети «Николаевский» прокомментировали ситуацию с массовым отравлением. Там заявили, что поставщик готовой еды ООО «Восток» проводит внутреннюю проверку совместно с Роспотребнадзором.

Производство остановлено до получения официальных результатов лабораторных анализов и выяснения всех причин.

«Мы искренне сожалеем о случившемся и выражаем поддержку всем пострадавшим. Безопасность наших потребителей – наш абсолютный приоритет. Мы сделаем всё необходимое, чтобы полностью разобраться в ситуации и усилить контроль качества на всех этапах», - говорится в официальном сообщении ритейлера.

Ранее «Номер один» сообщал, что всего пострадали 43 человека, из них 36 угодили в больницу. Один пациент находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У троих подтверждён сальмонеллёз. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что ответственные за происшествие будут привлечены к ответственности в полном объёме.

