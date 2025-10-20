Общество 20.10.2025 в 09:32
Глава Бурятии наградил военнослужащих в зоне СВО
Наград удостоились бойцы 11-й десантно-штурмовой бригады
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в командировку в зону СВО. 18 октября вместе с командиром 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады и заместителем командующего воздушно-десантных войск он вручил награды бойцам.
«Мастерство наших десантников отмечалось самыми высокими государственными наградами. Республика благодарит наших парней за их ежедневное мужество и отвагу медалью «Благодарная Бурятия». Наши воины - наша гордость!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Тегиспецоперация цыденов