Пенсионерка из Улан-Удэ много лет живет в аварийной развалюхе

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении жилищных прав пенсионерки и инвалида из Улан-Удэ. Зинаида Семенюк живет в доме 1917 года постройки на улице Соборная.

Строение находится в непригодном состоянии: кровля повреждена и протекает, в прогнивших конструкциях образовались трещины, печное оборудование разрушено. Завалинки разваливаются, полы холодные, в углу растут грибок и плесень. Вода и туалет на улице.

Как подчеркнули в Народном фронте, летом женщина живет в этой развалюхе, а зимой приходится снимать жилье – топить печь дорого (уходит 8 машин за зиму) и тяжело. С 2016 года она стоит первой в очереди как нуждающаяся в улучшении жилищных условий по объединённому списку.

В 2020 году строение признали аварийным. Однако до сих пор, несмотря на имеющееся судебное решение, благоустроенное жилье горожанке не предоставили. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли. В СУ СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль», - отметили в центральном аппарате ведомства.