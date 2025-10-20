Мэрия Улан-Удэ решила использовать опавшую листву для нужд города

25 октября в столице Бурятии пройдет общегородской субботник. Экологическое мероприятие завершит Месячник чистоты. Новинкой станет сбор опавшей с деревьев и кустов листвы для удовлетворения муниципальных потребностей. Уже выбраны места, где будут собирать.

Листва потом будет использована для нужд городского питомника, где выращиваются саженцы, высаживаемых потом в рамках озеленения. Органику переработают в перегной.

Что касается субботника, уборка пройдет в более ста локациях. Традиционно в нем примут участие сотрудники мэрии, республиканских ведомств, предприятий, активисты ТОСов и т. д.

По словам представителей мэрии, Месячник чистоты показывает, что объем мусора уменьшился. Это произошло благодаря циклу летних акций «Чистый четверг». Сейчас уже вывезено около 600 кубометров мусора. Убрано 10 несанкционированных свалок (в целом, их количество хотят довести до 18).

Обращаем внимание потенциальных участников субботника, что если вы хотите убраться в каком-то месте, то сообщите об этом в райадминистрацию того района, где планируете убраться. В этом случае точка субботника будет взята на заметку и собранные вами мешки мусора будут вывезены, а не останутся лежать неизвестно сколько времени.